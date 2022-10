Oroscopo Branko domani 1 novembre 2022: lo zodiaco per te Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 1 novembre Leone

È un giorno in cui è un giorno in cui è opportuno dialogare con grande cordialità e mettersi nei panni degli altri. Dovrai guadagnarti affetto in modo semplice e sincero. SENTIMENTI: È un giorno in cui dovresti ripensare ai tuoi obiettivi sentimentali e meditare sulla tua missione nella vita. AZIONE: Sarà importante per te usare il tuo ingegno per raddoppiare i risultati fruttuosi della tua attività. FORTUNE: potrai programmare i tuoi obiettivi con originalità e utilizzando strategie che hanno funzionato per te in passato. Ci sono cambiamenti nella tua dieta e nel modo in cui ti prendi cura della tua salute. Ciò che ti fa male deve uscire dalla tua vita. Non dare così tanta importanza alle differenze e ai difetti degli altri. Anche tu li hai e anche loro devono sopportarli. Per questa notte di Halloween, l’arancione è il tuo colore fortunato, così come gli elefanti, sia in costume che in figura.

PAROLA SANTA: rispetto

NUMERI FORTUNATI: 28, 10, 9

Oroscopo Branko 1 novembre Vergine

Devi mantenere il modo prudente che hai usato in passato e che è stato positivo per lo sviluppo delle tue attività. la sensibilità e il tatto che manterrai nei tuoi incontri saranno favorevoli. SENTIMENTI: è un momento di attenzione e lungimiranza per agire con prudenza ed efficienza. AZIONE: è una fase in cui sarai in grado di risolvere problemi in sospeso che è importante sbarazzarsi di loro per rimanere liberi. FORTUNE: È un giorno in cui la tua migliore fortuna sarà l’idealismo e la generosità che manterrai con gli altri. Il gufo e i gufi sono essenziali in questa notte di Halloween, così come vestirsi di nero per buona fortuna. Alcuni problemi finanziari sono risolti. Riprendi il corso corretto della tua vita accettando i cambiamenti e correggendo gli errori. Un’amicizia o una relazione romantica viene messa alla prova.

PAROLA SANTA: rispetto

NUMERI FORTUNATI: 28, 10, 9

Oroscopo Branko 1 novembre Bilancia

Molte attività accadranno in questo giorno in cui avrai un’espressione incredibile e una velocità efficace. Di fronte alle sfide, sarai una persona lungimirante e prudente, che accelererà la velocità delle tue attività. SENTIMENTI: È un momento in cui dovresti evitare incomprensioni dovute a problemi sentimentali che non hanno una spiegazione apparente. AZIONE: potrai utilizzare il tuo magnetismo per organizzare con calma una buona gestione finanziaria, evitando attriti e disaccordi. FORTUNE: è un momento importante per mostrare alla luce le tue idee originali e che sono benefiche per tutti. Goditi questa notte di Halloween, Bilancia. Topi e piccoli animali ti portano fortuna, così come vestirsi di viola stasera. Riparare tutto ciò che deve essere sistemato in casa e aggiornare i tuoi affari sono le tue priorità in questo momento. Non rimandare ciò che hai in sospeso.

PAROLA SANTA: Riparare

NUMERI FORTUNATI: 3, 25, 46

Oroscopo Branko 1 novembre Scorpione

È il momento ideale per usare il tuo ingegno e gentilezza, mettendoti nei panni degli altri ed evitando uscite fuori luogo. La generosità e la gioia che riuscirai ad irradiare agli altri sarà quella che ti ritornerà e ti riempirà di appagamento. SENTIMENTI: oggi puoi sentire che le emozioni sono maturate e ora sono sentimenti più dolci. AZIONE: oggi è un giorno in cui devi dedicarti alla risoluzione di problemi del passato che in questo momento non sono più nella tua vita. FORTUNE: È un giorno in cui devi contattare persone che la pensano allo stesso modo e alleggerire il carico di tutti. Ti unisci o lavori insieme, in unione con altre persone, che ti riempiranno di buone vibrazioni ed energie. Il successo dice presente nella tua vita, quindi puoi chiudere il tuo reparto reclami. Le lumache e l’incenso patcholí non dovrebbero mancare per te in questa notte di Bruges. Vestiti di nero questo Halloween.