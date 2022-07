Accoltella il fratello la notte prime delle nozze e scappa: non lo aveva invitato al matrimonio

Ieri sera, a Corato, nel Barese, l’abitazione di un giovane di 34 anni è stata teatro di un incidente. I due fratelli, che da tempo non sono in buoni rapporti a causa di continui e vecchi litigi iniziati anni fa, si sono azzuffati.

Il giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi, un giovane pugliese è finito in ospedale. Secondo le prime indagini, il fratello lo avrebbe accoltellato perché non era stato invitato al matrimonio. In altre parole, il giorno del suo matrimonio non è andato come aveva immaginato.