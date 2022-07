Affoga i tre figlioletti nel lago e poi si toglie la vita: il marito si era suicidato poche ore prima

Una donna, che aveva appena scoperto che il marito si era suicidato, annegò i suoi tre figli piccoli in un lago del Minnesota. I bambini avevano 4, 5 e 3 anni. La vittima, Molly Cheng, ha portato i figli in acqua e ha commesso l’omicidio-suicidio.

Secondo la polizia del Minnesota, una donna si è suicidata annegando i suoi tre figli piccoli in un lago dopo aver saputo del suicidio del marito. Una madre di quattro bambini, di età compresa tra i quattro, i cinque e i tre anni, ha ucciso se stessa e i suoi figli poche ore dopo aver scoperto la morte del marito. Yee Lee, 27 anni, si è sparata con una pistola a Maplewood, Minnesota, dove la famiglia viveva. Zoo Siab, Quadrilion e Phoenix Siab Siab sono state le vittime. La polizia non ha rivelato il motivo del gesto.

Il pomeriggio del 1° luglio, al suo ritorno, Cheng ha trovato il cadavere del marito sul pavimento e lo ha denunciato alla polizia. Gli agenti non hanno rivelato il motivo del suo comportamento, ma hanno disposto che un parente la assistesse durante le indagini. Intorno alle 16 dello stesso giorno, un familiare della 23enne ha denunciato la scomparsa della giovane madre e dei suoi tre figli.

Le ricerche in tutta Maplewood sono scattate dopo che un parente della donna ha notato che la madre avrebbe potuto uccidere i figli o togliersi la vita per disperazione. Le forze dell’ordine non sono riuscite a rintracciare la giovane donna e i suoi figli fino alla sera del 1° luglio, quando hanno utilizzato il suo cellulare. Sono stati localizzati al Vdnais-Sucker Lake Park di Vadnais Heights.

Gli agenti di polizia sono arrivati sul posto a sirene spiegate e hanno trovato l’auto della donna parcheggiata vicino al lago. Le scarpe e le chiavi dei bambini erano ancora sulla riva quando la polizia ha iniziato a recuperare i corpi sul fondo del lago. Intorno alla mezzanotte del 2 luglio, le autorità hanno trovato il corpo di uno dei bambini. Il 3 luglio, il corpo della donna è stato recuperato dal lago intorno alle 10:39. Le autorità affermano che la donna ha annegato i figli prima di togliersi la vita.