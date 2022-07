Aggredita in casa, Wanda si sveglia dopo due anni di coma e fa arrestare il fratello

Una donna è stata aggredita nella sua abitazione il 10 giugno 2020. Dopo aver trascorso due anni in coma, ha recentemente avvisato la polizia del coinvolgimento del fratello.

Quando la donna, vittima di una brutale aggressione, è stata trovata priva di sensi sul divano di casa sua, i vicini hanno chiamato i soccorsi. La vittima è sopravvissuta, ma a causa della gravità delle ferite riportate è caduta in un sonno profondo, un coma che è durato due anni prima che si risvegliasse, causando l’arresto del fratello.

Wanda Palmer, residente a Ravensville in West Virginia, si è risvegliata dal coma lo scorso giugno e a luglio ha informato gli investigatori su chi l’avesse aggredita: suo fratello. È stata aggredita in casa sua il 10 giugno 2020 e quando è stata scoperta era in condizioni così critiche che i medici pensavano non sarebbe sopravvissuta.



La polizia si concentrò immediatamente sui membri della sua famiglia, in particolare sul fratello, quando Wanda Woolworth fu colpita da un proiettile nel 1990, ma non aveva prove sufficienti per coinvolgerlo. Due anni dopo, il 27 giugno 1992, la donna si svegliò e cominciò a borbottare il suo nome. Infine, il 12 luglio, la polizia ha visitato Wanda nella casa di cura dove stava ricevendo la riabilitazione e l’ha sentita accusare Daniel Palmer, 55 anni, di tentato omicidio. Palmer è stato arrestato venerdì per tentato omicidio.

“Non avrei scommesso un centesimo per la sua vita quella mattina, era in pessime condizioni. Era priva di sensi, aveva enormi quantità di traumi, coerenti con una sorta di attacco con machete o un’ascia”, ha detto lo sceriffo Ross Mellinger dopo l’arresto.

“Dal punto di vista di un investigatore, è una cosa molto rara. Penso che sia una vera testimonianza della perseveranza e della forza della vittima” ha concluso.