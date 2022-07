“Ha lasciato Roma”. Francesco Totti via dalla Capitale dopo la separazione: dove è stato avvistato

Dopo la separazione bomba, il chiacchiericcio su Ilary Blasi e Francesco Totti non accenna a placarsi. Secondo Dagospia, la separazione tra Ilary e Francesco Totti è stata annunciata ieri, 11 luglio. “Dopo 20 anni di matrimonio e tre figli meravigliosi, il mio matrimonio con Francesco è finito”, ha scritto Ilary. “Anche se rimarrà una questione privata, non rilascerò ulteriori dichiarazioni in merito. Chiedo a tutti di evitare speculazioni e, soprattutto, di rispettare la privacy della mia famiglia”. Francesco Totti ha immediatamente firmato il documento.

“Dopo 20 anni insieme la mia storia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione pur dolorosa non è più evitabile”.

Io e mia moglie resteremo uniti nel crescere i nostri tre meravigliosi figli, trattando sempre la mia consorte con grande rispetto, anche se le voci continuano a volare”. La Blasi e i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel, sono stati portati via dall’Italia dalla sorella Silvia e si trovano ora il più lontano possibile. Poiché il Paese parla della loro separazione, Ilary Blasi ha portato i suoi figli il più lontano possibile per non sentirne l’eco. (Leggi anche “Dove ha lasciato Ilary Blasi con i suoi figli dopo la separazione da Francesco Totti)”.

Il messaggio, indiscreto e scritto dal Messaggero, descrive come Ilary abbia la Tanzania per rigenerarsi e immergersi nella natura selvaggia del Parco Nazionale del Serengeti e nel mare limpido di Zanzibar. Conosce le tribù Maasai, scala il Kilimangiaro e partecipa a incredibili safari con leoni, elefanti, zebre e giraffe. Atteso da tempo in attesa di una dichiarazione ufficiale, questo viaggio cambierà la vita e aprirà la mente.

Totti, invece, fino a stamattina era a Roma circondato dalla famiglia e dagli amici storici. Si è chiuso nel silenzio, totale. In queste ore anche lui ha deciso di staccare la spina e in serata è dato in partenza per Sabaudia dove ha passato tante estati con Ilary. Lo stato d’animo non sarà (e diversamente non potrebbe essere) lo stesso.