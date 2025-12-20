Bambino di 10 anni cade mentre gioca con un amico: muore sul colpo





Un tragico incidente ha colpito la comunità di Malles, in Alto Adige, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita il 19 dicembre 2025. Il piccolo stava trascorrendo del tempo con un amico, giocando in un’area boschiva nei pressi di Laudes. Durante un’attività di arrampicata su una parete rocciosa, il bambino è scivolato ed è precipitato per diversi metri, morendo sul colpo.





L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17, quando i due bambini, dopo aver inizialmente giocato nel parco giochi del paese, hanno deciso di esplorare una parete rocciosa situata in una zona verde poco distante. Secondo le prime ricostruzioni, il gioco si è trasformato in un momento drammatico quando uno dei due bambini ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo fatale.

Immediatamente dopo la caduta, l’amico del bambino è stato recuperato dai soccorritori senza riportare ferite. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e la guardia di finanza per gestire la situazione e raccogliere le informazioni necessarie per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le autorità locali stanno ora indagando sull’incidente, cercando di comprendere le circostanze esatte che hanno portato alla morte del giovane. I dettagli precisi dell’accaduto sono ancora oggetto di verifica, ma la comunità è scossa dalla notizia, e i genitori e gli amici del bambino piangono la sua prematura scomparsa.

La Val Venosta è conosciuta per i suoi paesaggi naturali e le opportunità di svago all’aria aperta, ma questo tragico evento mette in luce i rischi associati alle attività di arrampicata, specialmente per i più giovani. Gli esperti raccomandano sempre di prestare attenzione e di garantire la sicurezza dei bambini durante tali attività, sottolineando l’importanza di supervisionare i minori quando si avventurano in aree potenzialmente pericolose.



