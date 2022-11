Alessandra Celentano, ecco perché è cosi acida: non fa sesso da 13 anni

In un’intervista che andrà in onda questa sera nel programma Belve di Rai2, Alessandra Celentano rivela di essere casta da 13 anni.

Un’insegnante di danza, che è stata casta negli ultimi 13 anni, dice: “Sono sempre stata un po’ difficile (…) Non guardo quelli più giovani di me, quelli più vecchi di me o quelli della mia età (…) È difficile, quindi capisci. Hai mai avuto uno più grande di 13 anni?”. Il conduttore fa poi una domanda a cui Celentano risponde ancora una volta: “Questo è vero gossip, non lo sa nessuno”. Fagnani aggiunge: “Adesso vedrai quante proposte…”.

La questione della maternità mancata era molto delicata per me e ha causato il mio divorzio”, ha rivelato poi la coreografa. “Abbiamo anche tentato delle inseminazioni che non hanno funzionato e ho smesso perché non volevo esagerare. Non era destino”, ha detto. Durante una puntata di Amici si è verificata la nota rissa in studio con Maria De Filippi e il coreografo ha glissato sulle sue scuse alla De Filippi. “Non ci siamo parlati per un po’”, ha detto, senza menzionare che alla fine si è scusata. Quando le è stato chiesto se si fosse mai scusata con un allievo, ha risposto: “Assolutamente no”.