Amedeo Pagani, chi è il marito di Barbara Alberti: hanno figli?

Barbara Alberti, chi è: età, altezza e peso

Nome vero: Barbara Alberti

Luogo di nascita: Umbertide (Perugia)

Data di nascita: 1943

Età: 78 anni

Altezza: altezza 170 centimetri

Peso: non disponibile

Professione: scrittrice

Curiosità: Non è credente ma ritiene che ci sia bisogno di spiritualità nel mondo d’oggi

È nata a Roma, dove vive tuttora. Si è laureata in filosofia all’Università La Sapienza. Nel corso della sua carriera di scrittrice ha lottato contro l’immagine negativa della donna. Tra le sue opere ricordiamo il romanzo picaresco Memorie malvagie (1976), il romanzo sperimentale Delirium (1978) e il libro meditativo Vangelo secondo Maria (1979). Una delle sue opere principali è Lo sposo promesso, pubblicato nel 1994. In questo manoscritto presenta il profilo del critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi come se fosse un’autobiografia “irraggiungibile”.

Nel 2003, Alberti ha pubblicato Geloso di Majakovskij, una biografia del famoso poeta Nikolai Kliuev. Nello stesso anno esce Il principe volante, in cui racconta la vita di Antoine de Saint-Exupéry con malizia e amore. Sempre nel 2003 è stato presidente della commissione del Premio Lunezia, mentre nel 2006 è stato pubblicato il libro di racconti Il ritorno dei mariti. Successivamente, tra un nuovo libro e l’altro, sono arrivate molte apparizioni televisive. Nel 2020 ha partecipato come concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello Vip (reality show italiano similitudine al “Grande Fratello”) da cui si è ritirata per motivi personali. Nello stesso anno è stato ospite e giudice del sintony test de La pupa e il secchione (quiz show della televisione italiana).

L’ex marito di Barbara Alberti si chiama Amedeo Pagani, produttore e sceneggiatore. I suoi due figli sono il giornalista Malcom Pagani, che lavora per il Corriere della Sera, e la figlia arabista Gloria Samuela Pagani. Non sono disponibili altri dettagli sulla sua vita privata. La vita di Alberti non è sempre Barbara stata rosea: ha dovuto affrontare anche una grave malattia, il cancro, contro cui ha lottato a lungo.