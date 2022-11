Anticipazioni Uomini e Donne oggi mercoledi 23 novembre 2022: Ultime news su Ida e esterne del giorno

Le anticipazioni di Uomini e donne del 23-24-25 novembre 2022 promettono che non mancheranno i colpi di scena quando la registrazione dedicata alla scelta di Ida Platano andrà in onda nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Il momento tanto atteso da telespettatori e pubblico sta per arrivare e non mancheranno i colpi di scena. Gli occhi saranno puntati non solo sul percorso di Ida, ma anche su quello di Federica Aversano, che deciderà di lasciare definitivamente il trono e voltare pagina.

Anticipazioni Uomini e donne 23 novembre

Nelle anticipazioni delle puntate del 23-24-25 novembre 2022 di Uomini e donne, i telespettatori vedranno la tanto attesa registrazione dell’addio di Ida Platano. La donna partirà con Alessandro, decidendo così di chiudere definitivamente questa esperienza che durava ormai da qualche anno, per vivere la sua storia d’amore lontano dai riflettori. Il cavaliere Alessandro sembra essere riuscito a conquistare il cuore della signora che, in queste nuove puntate del talk show sentimentale, deciderà anche di mettere definitivamente fine alla sua storia con Riccardo Guarnieri, dopo gli scontri ei litigi delle ultime puntate.

Con una mossa sorprendente e coraggiosa, la donna siciliana ribalterà tutti i pregiudizi su di lei. Molti l’avevano accusata di essere soprattutto interessata alle telecamere e alla visibilità mediatica, e non alla ricerca del grande amore.Alla fine, Ida ha dimostrato di essere davvero interessata a trovare un uomo con cui costruire qualcosa di serio al di fuori del programma televisivo .Questa storia d’amore riuscirà a rendere la siciliana felice per davvero, oi due torneranno presto in studio da single?

Federica va via, Biagio ritorna

Il cast di Uomini e donne anticipa che il 23-24-25 novembre Federica Aversano dirà addio alla trasmissione. La tronista ha deciso di lasciare definitivamente e lo farà senza fare la scelta definitiva. Un addio che arriverà dopo un’attenta riflessione da parte di Federica, che ha capito di non essere interessato a nessuno dei corteggiatori presenti in studio. Per due protagonisti che lasceranno il cast, ci sarà spazio anche per il ritorno di Biagio Di Maro: Il cavaliere napoletano di U&D tornerà nel parterre del trono over.

Carola Viola Carpanelli: ” Sono nata due volte”

«Bionda, bella e pure intelligente!» con queste parole Federico Nicotera commentava il suo primo incontro con Carola Viola, studentessa lombarda di Scienze Politiche ed Economiche. Tra il tronista e la corteggiatrice il feeling è innegabile, ma ben presto è iniziata una corsa sulle montagne russe, o per meglio dire, un accidentato percorso di motocross! Così tra lacrime, discussioni, chiusure e riappacificazioni, di certo le emozioni non mancano. E visto che Federico rimprovera a Carola una certa reticenza ad aprirsi, abbiamo voluto indagare noi e conoscere un po’ meglio questa giovanissima cen-taura. «Ho passato i primi diciotto anni della mia vita a cercare di accettarmi veramente, e alla fine ci sono riuscita. Cosa ho capito? Che sono davvero complicata».

Come sta? La sua esperienza a Uomini e Donne rispecchia le sue aspettative oppure si immaginava qualcosa di diverso?

«Sto bene, e questo anche se la mia esperienza nel programma finora non rispecchia per niente le mie aspettative, ma lo dico in accezione positiva! Oltre a fare un percorso “relazionale” insieme a Federico, ne sto facendo uno anche molto personale e questo mi fa scoprire lati di me di cui non sospettavo l’esistenza: sapevo di nascondere una certa emotività, persino della fragilità, ma non immaginavo che fossero così sviluppate. Penso che questa esperienza mi stia facendo molto bene. Se fino a oggi non ho colto appieno questi lati di me, forse è perché sono sempre stata a contatto con persone che non tiravano fuori la mia essenza. Federico invece riesce a farlo, di questo sono molto contenta».

Chi è la prima persona a cui racconta le sue emozioni e quello che accade in studio oppure durante le esterne?

«La prima a cui parlo è la mamma. È l’unica che, sin dall’inizio, ha appoggiato la mia decisione di prendere parte a Uomini e Donne, ed è anche l’unica persona di cui mi fido al punto da confidarmi su tutto. Lei non commenta più di tanto, si è sempre rivelata un’ottima ascoltatrice, sia che le parlassi delle mie questioni più personali, sia che si trattasse della mia vita universitaria… è un’ottima confidente e di questo non saprò mai come ringraziarla abbastanza».

Durante la vostra esterna in moto, stava per raccontare a Federico della sua ultima relazione ma non ha avuto modo di farlo. Cosa avrebbe voluto confessargli? «Ammetto che non mi aspettavo la domanda sugli ex al primo incontro, mi ha scossa un po’! (Ride). Comunque, a Federico avrei detto che la mia passata relazione è durata dai quindici ai vent’anni, quindi ha praticamente attraversato tutta l’adolescenza, il periodo in cui si forma il carattere di una persona, si cresce. Per questo motivo il mio ex è stato una persona davvero importante e alla fine mi è dispiaciuto non poterlo spiegare a Federico… In fondo, non penso che si sia nemmeno trattato di vero amore: finché si è così giovani le relazioni si basano sull’amicizia, sulla fiducia e sulla sintonia. È veramente raro trovare l’amore della propria vita a quindici anni».

Tra lei e Alice ci sono stati dei momenti “accesi”. Le è mai capitato prima di scontrarsi con una “rivale in amore”? E in generale, fa facilmente amicizia con le ragazze?

«Normalmente non mi metto in competizione con le altre ragazze, anche perché tendenzialmente si esce perché ci si è già reciprocamente scelti, quando si è fuori dal programma. Non ho la pretesa di aver conosciuto solo ragazzi che appena mi hanno vista sono stati colpiti dal classico fulmine, ma so che erano convinti di uscire con me e di stare con me, senza pensare ad altre persone. Per quanto riguarda lo stringere amicizie, mi viene molto facile con entrambi i sessi, anche se forse mi trovo leggermente meglio a legare con i ragazzi, perché di solito trovo che le ragazze abbiano più esigenze a livello affettivo».

Ha ribadito più volte di essere una ragazza orgogliosa e un po’ diffidente. C’è qualche esperienza in particolare che l’ha resa così?

«Questi tratti del mio carattere dipendono certamente dalle relazioni passate, soprattutto quelle di amicizia. Sono stata delusa molto spesso da persone che ritenevo importanti e a cui confidavo tante cose, questo mi ha portata a essere diffidente. Perché poi rimango davvero male, mi affeziono tanto alle persone: l’amicizia per me è come l’amore. Una volta che rimango ferita, mi rimane il segno nonostante tutto».