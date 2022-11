Anticipazioni Uomini e Donne: Lavinia e Alessio si frequentano. Carola e Alice sono in disaccordo - Controcopertina

In questa stagione di Uomini e donne ci saranno dei colpi di scena legati al trono. Al centro dell’attenzione ci saranno Lavinia e Federico Nicotera, che stanno lavorando alla loro trasmissione in vista della fatidica e tanto attesa scelta finale. Durante l’ultima registrazione non sono mancati i colpi di scena e a catturare l’attenzione del pubblico è stata soprattutto la battaglia verbale avvenuta in studio tra Alice e Carola.

Lavinia al centro delle nuove puntate di Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che, dopo l’addio di Federica Aversano, che ha deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione dando forfait alla fatidica ultima scelta, l’attenzione dei tronisti si è spostata. Lavinia è stata l’oggetto principale dell’attenzione dopo che Alessio Campoli (già ospite in studio come corteggiatore in cerca di un’altra tronista) ha catturato la sua attenzione. La reazione iniziale di Alessio non è stata delle migliori, perché ha confessato di non essere innamorato di Lavinia, ma nel corso del processo ha cambiato idea.

Lavinia esce con Alessio

Le anticipazioni delle nuove puntate di questa stagione di Uomini e donne rivelano che Lavinia è uscita ancora una volta con Alessio Campoli: le esterne tra i due sono sempre più frequenti man mano che proseguono le registrazioni del programma e, visto che si avvicina anche la scelta finale, sembra essere un buon segno. Lavinia ha le potenzialità per lasciare il programma con Alessio Campoli alla fine di questo percorso? Lo scopriremo nelle prossime puntate di questa seguitissima puntata. Si tengono d’occhio anche le vicende di Federico Nicotera, che sabato ha assistito all’ennesima lite tra Alice e Carola, due corteggiatrici che hanno fretta di vincere.

Carola e Alice ai ferri corti

Il conflitto si è acceso quando Carola ha accusato Alice di essere falsa e le ha detto che dovrebbe prestare più attenzione a Federico, visto che il momento decisivo in studio è imminente. Purtroppo per Alice, la sua risposta non è stata delle più ottimali: le nuove anticipazioni di Uomini e donne mostrano che la ragazza ha sbottato per mettere completamente a tacere la rivale, zittendola nel frattempo.