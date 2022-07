Antonio Andriani manager con la passione per Renato Zero, cade nel pozzo e muore mentre festeggiava i 40 anni

Il giorno del suo quarantesimo compleanno, Antonio Andriani festeggiò in una villa in affitto a Erici, in Sicilia, cantando e ballando, per poi immergersi accidentalmente in un pozzo artesiano. Morì facendo ciò che più gli piaceva: cantare e ballare. Il pozzo era profondo circa venticinque metri.

Un uomo è morto dopo che la botola di un pozzo su cui stava ballando ha ceduto, colpendolo alla testa e provocandogli una grave ferita. I vigili del fuoco hanno scoperto il suo corpo dopo la caduta ed è morto per le ferite riportate. La Procura di Trapani ha richiesto l’autopsia per determinare la causa del decesso, che secondo un primo esame medico è stato un trauma cranico immediato.

Antonio Andriani era un fanatico di Renato Zero e originario di Molfetta, dove era noto per la sua attività di manager e direttore commerciale della Biosalus Trapani. Oltre a essere un imitatore del cantautore, si esibiva in molti concerti e partecipava a festival musicali e trasmissioni televisive. Una decina di anni prima aveva anche sconfitto il cancro. È stata una sorpresa che sia morto così inaspettatamente in quella che avrebbe dovuto essere un’occasione di gioia.