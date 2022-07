Corriere 24enne consegna il pacco e muore: “Ucciso da colpo di calore, temperature roventi”

Un uomo è morto dopo aver avuto un’emergenza medica sabato a Corona dopo aver fatto un lavoro di consegna con il caldo.

Un corriere di nome Esteban Chavez Jr, che stava consegnando merci in un furgone, è morto improvvisamente dopo aver subito un colpo di calore durante il lavoro. Il decesso è avvenuto nell’abitacolo del furgone. È stato trovato già morto in una strada di Pasadena, nella contea di Los Angeles, in California.

Il giorno dopo il suo 24° compleanno, il giovane è morto mentre consegnava pacchi a Pasadena, in California, per conto dell’UPS. La famiglia ritiene che sia morto per un colpo di calore dovuto alle temperature record dell’area della California meridionale.

Una settimana fa, il fattorino si è accasciato ed è morto mentre era seduto nel suo furgone dopo aver consegnato un pacco a una casa. Nessuno si è accorto di lui per circa mezz’ora, poiché aveva già consegnato il pacco ed era seduto nel suo furgone. Quando il proprietario della casa si è accorto che il furgone era ancora lì, è andato a indagare.

Tuttavia, per Esteban Chavez era troppo tardi quando il primo personale medico è arrivato sulla scena. Mio figlio aveva appena compiuto 24 anni e sono ancora sotto shock. Mio figlio lavorava come corriere da quattro anni ed era appena tornato al lavoro dopo essersi preso un congedo a causa di un infortunio alla spalla. Non riesco a crederci.

La famiglia spera che l’incidente serva da monito a tutti coloro che lavorano in aree più calde, invitandoli a prendere le dovute precauzioni per evitare una tragedia simile. La causa ufficiale della sua morte è ancora oggetto di indagine, ma la famiglia e gli amici ne piangono la scomparsa. Siamo profondamente addolorati per la morte di Esteban Chavez ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, afferma Ups. Stiamo collaborando con le autorità per determinare la causa della sua morte”.