Arisa continua la sua trasformazione ‘nuda’: tu mí perdícíon, il nuovo singolo da domani

Domani a mezzanotte uscirà un nuovo singolo, “tu mi perdícíon”. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella svolta estetica di Psyco, iniziata un anno fa.

Arisa ha sconvolto ancora una volta i suoi fan annunciando che il nuovo singolo, Tu mí perdícíon, uscirà domani a mezzanotte. Psyco, un anno fa, ha iniziato questa svolta verso un approccio estetico che sta ancora progredendo. Tutto cambia, si evolve, e anche l’amore ora vibra a una frequenza diversa”, dice. Viene fornita anche l’opera d’arte del progetto: Arisa è nuda, coperta solo da mani guantate di lattice rosa e nero.

Il messaggio di Arisa

Il messaggio di Arisa sembra essere rivolto a un amore così forte da essere straziante. Impossibile non pensare al suo legame con Vito Coppola, ballerino di Ballando con le Stelle. Anche se ci ostiniamo a fare chiarezza sul gossip, riteniamo che la capacità di Arisa di continuare il suo percorso artistico e culturale sia una buona decisione. Gli artisti lucani sono sempre stati adorati per la loro versatilità e per la capacità di spaziare tra stili e frequenze diverse, ed è per questo che i loro fan li apprezzano.