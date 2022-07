Auto investe due ragazzini, morto un quindicenne che tornava da una festa

Un uomo di 23 anni al volante di un’auto ha investito un ragazzo di 15 anni e un suo compagno mentre tornavano da una Notte Bianca a Rudiano, nel bresciano. Ha detto di averli visti all’ultimo momento e di non essere riuscito a evitarli.

Un’auto ha investito due ragazzi di 15 anni che stavano tornando a casa dopo una Notte Bianca a Urago d’Oglio, in provincia di Brescia, sulla Strada Provinciale 2. Uno dei due ragazzi è morto sul colpo. Uno dei due ragazzi è morto sul colpo, tanto da richiedere l’intervento di un elicottero e di un’équipe medica e paramedica. Purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati vani. I genitori e la sorella del ragazzo deceduto erano tra coloro che sono arrivati sulla scena.

Secondo i carabinieri di Castrezzato e Palazzolo, la dinamica è in corso di accertamento. L'amico, che ha riportato ferite lievi e un forte shock, era di Castelcovati. La Procura di Brescia aprirà un fascicolo per omicidio stradale. I carabinieri di Castrezzato e Palazzolo non hanno arrestato o fermato nessuno. Secondo un testimone, le due vittime erano nascoste nell'oscurità della strada provinciale e lui non è riuscito a evitarle.