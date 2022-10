Avete mai visto la tenuta di Albano Carrisi a Cellino San Marco

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più famosi d’Italia, amato anche in Europa per i suoi leggendari acuti. Ma avete visto la tenuta del leone a Cellino San Marco? Una proprietà da sogno immersa nella natura.

Al Bano è un popolare cantante con una lunga carriera alle spalle e nuove avventure in programma subito dopo la fine della pandemia. Dopo aver partecipato come giudice a The Voice Senior insieme alla figlia minore Jasmine Carrisi, Al Bano ha sempre vissuto a Cellino San Marco, un comune della provincia di Brindisi in Puglia, Italia. Nel corso degli anni ha conquistato passo dopo passo il successo che gli ha permesso di accumulare anche una certa fortuna. La casa che ha costruito è il risultato di un lavoro durato molti anni ed è stata fortemente voluta da Al Bano per far crescere tutti i suoi figli a contatto con la natura.

Al Bano e la tenuta che sa di famiglia

La tenuta di Carrisi è stata costruita e ampliata nel tempo già all’epoca del matrimonio con Romina Power, poiché la coppia ha sempre voluto poter avere un piccolo angolo di natura per la propria numerosa famiglia. Oggi la tenuta di Al Bano ospita Loredana Lecciso e i loro due figli, anche se il cantante sembra deciso a non ufficializzare questa unione agli occhi dello Stato, ribadendo di non sentire la necessità di un matrimonio. Al Bano e Loredana condividono una grande casa, adatta a ospitare amici e parenti, sempre aperta a tutti, e circondata da molti ettari di verde. In mezzo a questo verde spicca un delizioso laghetto artificiale, completo di fontana e di appezzamenti coltivati: la seconda passione di Al Bano è l’agricoltura, visto che ama passare il tempo all’aria aperta a curare le sue coltivazioni.