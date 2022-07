Brindisi, mamma fa bere al figlio di 6 anni il detersivo e poi si lancia dal terzo piano

A Francavilla Fontana (Brindisi) una madre ha costretto il figlio di 6 anni a bere del detersivo e poi si è buttata dal terzo piano. Sia la donna che il bambino sono stati portati in ospedale. Secondo quanto riportato, il bambino ha riportato ustioni alla bocca, mentre le condizioni della madre non sono ritenute in pericolo di vita.

Una donna di 41 anni e suo figlio di 6 anni sono stati ricoverati all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi dopo che lei gli ha fatto bere del detersivo e si è buttata dalla finestra del terzo piano. L’incidente è avvenuto questa mattina a Francavilla Fontana (Brindisi). Il bambino è stato curato per ustioni alla bocca, mentre la donna avrebbe riportato ferite non gravi. Le forze armate stanno indagando sulle motivazioni della donna alla luce di questo incidente. Non risulta che madre e figlio siano in pericolo di vita.