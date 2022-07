“Cancellati tutti i concerti dopo la morte del figlio”. Troppo dolore per la cantante, la decisione per la sua salute

Sinead O’Connor, la cantante irlandese, ha pubblicato un messaggio emotivo su Twitter per informare il mondo che suo figlio, Nesta Ali Shane O’Connor, è morto. Ha pregato il pubblico di non imitare le sue azioni, dicendo: “Il mio meraviglioso bambino, la luce della mia vita, ha lasciato la terra per raggiungere Dio. Che riposi in pace e che nessuno segua il suo esempio. Mio dolce ragazzo. Ti voglio tanto bene. Che tu possa riposare in pace”.

Sinead O’Connor, laureata nel 1966, ha vissuto un dolore infinito dallo scorso gennaio. Non è riuscita a guarire o a trascendere il suo dolore. Pochi giorni dopo ha rivelato alcuni fatti terribili sulla morte del figlio: “Dove ha imparato mio figlio a fare il cappio con cui si è impiccato? Una settimana fa gli ho chiesto se l’avesse studiato al computer all’ospedale psichiatrico infantile Linn Dara mentre era in cura per la schizofrenia, e lui mi ha risposto di sì”. Due giorni prima del suicidio, è fuggito dall’ospedale Tallaght di Dublino.

Sinead O’Connor ha deciso di cancellare tutti i concerti del 2022, non avendo superato la perdita del figlio. Per salvaguardare la sua salute mentale, non si esibirà più per tutto l’anno. Poiché il lutto è ancora forte e le impedisce di rispettare i suoi impegni, i suoi collaboratori hanno pubblicato una dichiarazione sul suo account di social media.

“Comunichiamo che a causa del processo di lutto in corso, Sinead è stata informata che sarebbe più salutare per lei prendersi il resto dell’anno libero e speriamo di riprogrammare gli spettacoli per il 2023 quando si sentirà più forte. Questa non è stata una decisione facile per Sinead ma, dopo essere stata informata, una decisione che ha dovuto prendere per la propria salute e il proprio benessere in questo momento”.

Inoltre, è doveroso ringraziare coloro che hanno fornito a Sinead assistenza e conforto in questi momenti difficili: “L’ICM, l’agenzia mondiale di Sinead, ha gestito la situazione con grazia e rispetto, lavorando instancabilmente, e li ringraziamo per il loro sostegno e la loro comprensione”. Infine, esprimiamo il nostro più grande apprezzamento agli amici e ai fan di Sinead per il loro amore e la loro comprensione in questi momenti difficili”. Sinead ha trovato conforto e pace grazie al loro sostegno. Grazie e buona fortuna per la prossima volta”.