Chi è Giovanni Ciacci, la storia: biografia, età, carriera, malattia, Grande Fratello Vip e fidanzato

Il pubblico televisivo ha conosciuto Giovanni Ciacci grazie alla sua partecipazione a Detto Fatto, il programma pomeridiano di Raidue condotto da Caterina Balivo; in quella veste aveva il compito di commentare, non semper in modo benevolo, il look delle celebrità: del resto, ha alle spalle una lunga esperienza come costumista, soprattutto al fianco di Valeria Marini, con la quale ha mantenuto una buona amicizia.

Ora lo attende una nuova avventura televisiva: è infatti il ​​primo concorrente ufficiale della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, in partenza a settembre. È stato lui stesso ad annunciarlo in un’intervista alla settimana “Chi”, a cui vorrei rivelato cosa lo ha spinto a partecipare: “Sono sieropositivo e parlarne”, sono state le sue parole. Negli anni ’80, avere l’HIV era sinonimo di morte. Le terapie antiretrovirali non erano ancora state trovate e molte persone morivano di AIDS.

Fidanzato o Compagno

Giovanni Ciacci, giovane e affascinante stilista italiano, è stato il fidanzato per un anno con Damiano Allotta, ex fidanzato di Stefano Gabbana. La relazione ha attraversato alti e bassi tra i generali tira e molla, ma è stata così intensa che Giovanni e Damiano pensavano addirittura al matrimonio. Nell’estate del ragazzo 2019, però, è arrivata la notizia della loro separazione attraverso un post Instagram molto offensivo di Giovanni che ha scritto: “Damiano non è più il mio”. Recentemente Giovanni Ciacci è stato fotografato in compagnia di un 37enne di nome Luca. Io due si scambiavano qualche tenerezza e mostravano complicità.

Chi è Giovanni Ciacci: biografia

Giovanni Ciacci è nato l’11 marzo 1971 a Siena, città alla quale è rimasto legato nonostante viva quasi stabilmente a Roma per lavoro. Amante delle arti e della cultura, ha seguito fin da bambino il Palio, una corsa di cavalli senese che si tiene ogni anno il 2 luglio e il 16 agosto.

Si è presto affermato come stilista e curatore d’immagine di diversi VIP, tra cui Valeria Marini, che ama “la divissima”. Ha avuto l’opportunità di collaborare con personaggi del calibro di Helmut Newton, Bigas Luna e Giorgio Albertazzi. Non solo, il suo curriculum non è da poco. Ha curato la persona ben otto edizioni del Festival di Sanremo grazie alla sinergia instaurata con Stefano Dominella di Gattinoni.

Nel 2013 è entrato a far parte del cast di “Detto Fatto”. Ha lasciato il programma, però, dopo solo un anno, quando Bianca Guaccero è subentrata come conduttrice. Nel 2018 è stato uno dei concorrenti di “Ballando con le stelle”, dove ha fatto coppia con Raimondo Todaro. È stato anche il conduttore su TV8 di “Vite da Copertina”, al fianco di Elenoire Casalegno.

Vita Privata

Ciacci ha rivelato di essere stato vittima di bullismo da ragazzo perché omosessuale, anche se non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale. Una volta è stato fidanzato con il principe Christian Haile Selassie d’Etiopia, ma ha rifiutato la proposta di matrimonio. Ciacci è stato anche legato allo stilista Damiano Allotta.

Un anno fa è stato avvistato in diverse occasioni con l’ex tronista Mariano Catanzaro, che ha rivelato di essere gay. Attualmente non sembra avere una relazione.