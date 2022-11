Chi è Greta Spreafico, ultime notizie e la storia della ragazza scomparsa nel nulla

La scomparsa di Greta Spreafico, avvenuta a Proto Tolle lo scorso giugno in provincia di Rovigo, è stata al centro di intense speculazioni nelle ultime settimane. A causa della scarsità di informazioni e piste, il mistero si è infittito sempre di più.

Greta Spreafico, una donna scomparsa da Proto Tolle in provincia di Rovigo, è una popolare cantante rock. Greta si esibisce nei locali notturni e ha anche una sua band. Greta si era recata a Rovigo per trattare la vendita di una casa ereditata dal nonno. “Si è trasferita lì perché il nonno gliel’ha lasciata”, ha detto il coniuge. La donna sarebbe dovuta andare a fare la compravendita il giorno della sua scomparsa, ma non si è presentata”, ha aggiunto. Quando non si è presentata è scattato l’allarme.

L’amica ha osservato: “È molto preoccupante, sia che sia andata via perché aveva paura di finire quello che aveva iniziato, sia che sia stata costretta ad andarsene o per qualche altro motivo”. Anche l’altro fratello è rimasto stupito dalla sua improvvisa scomparsa: “Questo mi preoccupa perché quello che è successo prima mi preoccupa. Non so quali legami e associazioni abbia stretto in questi 15 anni”, ha detto.

La famiglia non ha ricevuto molte informazioni negli ultimi tempi e attende gli sviluppi delle indagini: “Non sappiamo nulla, né i Carabinieri di Erba, né la gente del paese da cui è scomparsa”, spiega la famiglia. “C’è poco da aggiungere, perché ci mancano informazioni importanti. Inoltre, è in corso un’indagine, quindi non dobbiamo rilasciare dichiarazioni”.

Per quanto riguarda l’inchiesta fino ad ora, sembra che la donna abbia trascorso l’ultima serata con un uomo conosciuto online. Chi l’ha visto? trasmetterà in diretta la testimonianza della persona in questione mercoledì 9 novembre.

Il 4 giugno 2022, Greta Spreafico, cantante 53enne di un gruppo rock, è scomparsa senza lasciare traccia mentre si trovava a Porto Tolle, Como. Secondo le informazioni disponibili, la Spreafico si è allontanata con la sua Kia Picanto nera dopo aver venduto la casa del nonno.

Il compagno di Greta, Gabriele, era sul posto e ne ha denunciato la scomparsa perché non riusciva a localizzarla o a contattarla. Poiché il suo telefono è stato trovato sul posto, anche il suo secondo telefono era spento da giugno.