Chi è Nik Kershaw cantante della canzone The riddle

Nicholas David Kershaw, cantante la cui popolarità ha raggiunto l’apice negli anni ’80, è nato il 1° marzo 1958 a Bristol. Quando cresceva a Ipswich, Kershaw suona la chitarra e cantava in diverse band underground. Nel 1983 firma un contratto con la MCA Records e debutta con la canzone “I Won’t Let the Sun Go Down on Me”. All’inizio del 1984 realizza la sua canzone, “Wouldn’t It Be Good”, che presenta un video in cui sembra un alieno. La canzone verso la quarta posizione nella UK Singles Chart ed ebbe un grande successo in Europa e in Scandinavia; in Germania divenne addirittura discoteca di platino!

Nel giugno 1983 ha sposato Sheri Gibson, una canadese che era stata tra le sue coriste dal 1979. Hanno avuto tre figli: Ryan nel 1986, Kyle nel 1990 e Jenna nel 1993. Si sono separati nel 2003. L’anno successivo si è risposato con una donna di nome Sharon. Nel 1985 si esibisce per l’evento benefico Live Aid, cantando “Wouldn’t It Be Good” dal suo secondo album The Riddle.

Nel 2005 pubblica: Then And Now, una raccolta dei suoi più grandi successi con 4 inediti.

Album

* 1984 Human Racing UK hit: 5; U.S hit: 70; AUS hit: 35

* 1984 The Riddle UK hit: 8; U.S hit: 113; AUS hit: 39

* 1986 Radio Musicola UK hit: 47; AUS hit: 92

* 1989 The Works

* 1991 The Collection

* 1991 Wouldn’t It Be Good

* 1993 The Best of Nik Kershaw

* 1999 15 Minutes UK hit: 194

* 2000 The Essential

* 2001 To Be Frank

* 2005 Then and Now UK hit: 182

* 2006 You’ve Got To Laugh