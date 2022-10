Chi è Rosalinda Cannavò? Età, carriera, fidanzato, Instagram, figli, film e Tale e Quale Show 2022

Riuscirà Rosalinda Cannavò, la nota attrice ed ex concorrente del GF VIP, che ha accettato la sfida e si presenterà a Tale e Quale Show, il programma più versatile di Rai 1, a convincere i giudici e a convincere tutti del suo talento? A condurre sarà ancora una volta Carlo Conti.

La biografia e i successi di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò, che ha utilizzato il nome d’arte Adua Del Vesco, è una giovane attrice italiana nata a Messina il 26 novembre 1992. Dopo essersi avvicinata alla danza, ha iniziato il percorso per diventare attrice all’età di 16 anni e nel 2012 ha esordito giovanissima sul piccolo schermo con la terza stagione della fiction L’onore e il rispetto. Nel 2014, invece, debutta al cinema con Judas Kiss e torna in televisione con Il peccato e la vergogna. Da lì un successo dopo l’altro. Rosalinda, infatti, ha lavorato in fiction come Non è stato mio figlio e Il bello delle donne e ha debuttato anche come cantante. Nel 2018 è tornata in televisione con Furore – Capitolo secondo e al cinema nel film di Paolo Sorrentino Loro , dove ha interpretato Veronica Lario in giovane età}.

Nel 2020, l’attrice Adua Del Vesco ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello VIP e durante la sua lunga permanenza ha deciso di abbandonare il nome d’arte “Adua” e di tornare a usare il suo vero nome, Rosalinda. Nel girone di semifinale si è classificata settima, ma è stata eliminata. Da lì, però, ha collezionato un successo dopo l’altro. Non solo come attrice. Nel 2021, infatti, diventa conduttrice di Casa Chi – programma trasmesso da Mediaset Infinity e su Instagram – e il 25 febbraio 2022 pubblica un nuovo singolo intitolato “Sempre avanti”. Ora è pronta a partecipare a Tale e Quale Show! Non solo successi: durante la conduzione di Grande Fratello Vip, Adua ha raccontato di aver combattuto contro un disturbo alimentare. “Sono arrivata a pesare 32 kg. (64 libbre). “Mia madre mi faceva il bagno e piangeva”. Oggi quel capitolo è chiuso.

Chi è il fidanzato Andrea Zenga, vita privata

Le relazioni di Rosalinda sono state tutte con attori e si è fidanzata due volte. La prima volta è stata fidanzata con Massimiliano Morra, concorrente del Grande Fratello Vip. Rosalinda dice però che la loro relazione era una “favola”, e in seguito ha incontrato Gabriel Garko sul set di “Non è stato mio figlio”. Tuttavia, anche questa relazione non era reale: era tutta una messinscena. Rosalinda ha poi avuto una lunga relazione con Giuliano, ma la loro storia è finita perché la bella attrice della casa più spiata d’Italia ha incontrato e si è innamorata di Andrea Zenga.

Instagram: Rosalinda Cannavò punta sui social

Il profilo Instagram di Adua Del Vesco è @adua.del.vesco. L’attrice vanta oltre 620 mila followers!