Chi è Andrea Dianetti? Età, padre, carriera, vita privata, figli, fidanzata, Tale e Quale Show 2022

Torna anche quest’anno l’imperdibile appuntamento con Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1, e a condurlo è Carlo Conti. Ma cosa c’è di diverso? I protagonisti – personaggi del mondo dello spettacolo – sono pronti a “travestirsi” e a mettersi in gioco in un grande show. Tra loro c’è anche il comico Andrea Dianetti, talento scoperto nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Dalla scuola di Amici ai successi di Andrea Dianetti

Andrea Dianetti è noto per i suoi ruoli in programmi televisivi e film, oltre che come conduttore radiofonico e regista. Nato a Roma il 9 maggio 1987, ha iniziato la sua carriera di attore in giovane età. Nel 2006 ha partecipato al programma Amici di Maria De Filippi, su Canale 5, nella categoria recitazione. Da allora ha interpretato vari ruoli in sitcom e fiction come Camera Café, La Ladra, I delitti del cuoco e Un medico in famiglia.

Pur non avendo mai abbandonato il teatro, nel 2006 Andrea Dianetti ha debuttato sul palcoscenico con il musical “Lungomare”. A 19 anni scrive, dirige e interpreta il one-man show “Zitto sa…o non ti televoto”, che viaggia da Roma a Firenze e Milano. Frequenta il Conservatorio Gloria Gifford e nel 2013 presta la voce a Jonathan, il protagonista di Galis, una serie televisiva. Nel 2008, invece, è approdato al cinema e nel 2013 con Diana Del Bufalo ha partecipato come inviato speciale del backstage del Summer Festival. Nel 2018 Dianetti ha dato vita al film a episodi “Din Don” e nel 2021 ha condotto “Isola Party” insieme a Valeria Angione. Recentemente ha co-condotto con Dayane Mello Pupa Party, la web serie legata a La Pupa e il Secchione, e ora è pronto a rimettersi in gioco.

Chi è la fidanzata, vita privata

Andrea Dianetti ha molti portafortuna, tra cui il portachiavi appartenuto al padre, a cui è molto legato. L’artista ama portare con sé anche un anello appartenuto alla nonna, un corno regalatogli dalla madre e un altro portachiavi contenente una foto della sorella da bambina. Queste sono solo alcune delle tante curiosità sull’artista. Tra queste spicca il fatto che quando andava a scuola era bravo in matematica, ma odiava la fisica. Per quanto riguarda lo sport, non amava il calcio, ma ha praticato arti marziali per dieci anni. In amore, Dianetti ha avuto una relazione con Francesca Maiozzi prima di sposare Miriam ai giorni nostri.

Instagram di Andrea Dianetti

Molto seguito su Instagram, Andrea Dianetti vanta con l’account @andreadianetti oltre 280 mila followers!