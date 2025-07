L’attrice Elda Alvigni, storica interprete di Stefania ne I Cesaroni, anticipa alcuni dettagli sulla nuova stagione e commenta le polemiche legate al cast

Elda Alvigni, nota per il ruolo di Stefania nella serie televisiva di successo I Cesaroni, ha condiviso in una recente intervista alcune anticipazioni sulla nuova stagione della fiction di Canale5 e ha espresso la sua opinione sulle polemiche riguardanti l’assenza di alcuni membri storici del cast. L’attrice si è detta entusiasta di tornare a interpretare il suo personaggio, che avrà un ruolo di rilievo nelle prossime puntate.





Nel corso dell’intervista, Elda Alvigni ha rivelato che Stefania sarà impegnata nella sua nuova posizione di dirigente scolastica e rafforzerà il legame con Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola. Parlando della serie, l’attrice ha sottolineato il motivo per cui I Cesaroni è riuscito a mantenere la sua popolarità nel tempo: “Oggi si parla di inclusività, di differenze, di famiglie non convenzionali. Ma I Cesaroni lo facevano già, solo che non ci si metteva l’etichetta sopra. Era tutto molto naturale, e forse è per questo che funzionava.”

Secondo Elda Alvigni, la fiction ha saputo raccontare una realtà diversa rispetto alla classica “famiglia del mulino bianco”, presentando una famiglia allargata con problematiche autentiche. “È stata una delle prime serie italiane a uscire dalla classica famiglia del mulino bianco e a raccontare una famiglia allargata, con problemi veri, con figli di coppie diverse, con gente che arriva da fuori, come se fosse di casa.”

Un momento particolarmente emozionante per l’attrice è stato il ritorno sul set senza Antonello Fassari, celebre interprete di Cesare Cesaroni, scomparso all’età di 72 anni. Ricordando il collega, Elda Alvigni ha dichiarato: “È stata una colonna portante delle serie passate. Era un collega meraviglioso, calmo, sempre disponibile, in ascolto. Una persona di grande bontà e un grandissimo attore. Lui per me era un idolo.”

L’attrice ha anche parlato del suo rapporto professionale con Claudio Amendola, descrivendo la sua esperienza sul set accanto a lui come intensa e significativa: “Non ho dormito finché non ho girato la prima scena. Il primo giorno di riprese avevo tre scene, tutte con Claudio Amendola. Era una cosa nuova per me, perché nella vecchia serie non ho mai fatto una scena da sola con lui.” Non ha nascosto la soggezione provata nei confronti dell’attore e regista: “Ho una certa soggezione nei suoi confronti: sul set sa il fatto suo.”

Elda Alvigni ha inoltre elogiato il lavoro di Claudio Amendola come regista: “Mi piace moltissimo il suo modo di dirigere, lo amiamo tutti. Viva Claudio Amendola alla regia.” Tuttavia, l’attrice non ha evitato di affrontare le polemiche sollevate recentemente sull’assenza di alcuni attori storici della serie, come Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Secondo lei, queste discussioni sono state amplificate dai media: “È una polemica costruita dai giornalisti. Claudio Amendola ha un modo di parlare più diretto. Durante una conferenza stampa dedicata alla nuova stagione, parlare degli attori delle vecchie edizioni non è stato corretto da parte di chi poneva le domande.”

L’attrice ha spiegato che le assenze non erano dovute a motivazioni negative: “Non hanno detto di no ‘perché gli faceva schifo’, ma perché probabilmente erano impegnati in altri progetti. Qui le porte sono sempre aperte.”

Con il ritorno de I Cesaroni sugli schermi, Elda Alvigni si prepara a rivivere un’esperienza che ha segnato profondamente la sua carriera e che continua a essere amata dal pubblico italiano. L’attrice ha dimostrato grande entusiasmo per questa nuova avventura e ha ribadito l’importanza della serie nel panorama televisivo italiano per la sua capacità di raccontare storie autentiche e attuali.