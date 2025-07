Un giovane di 17 anni è deceduto in spiaggia a Montalto di Castro, rimanendo sepolto sotto la sabbia in una buca scavata per gioco con i fratelli

Una giornata al mare si è trasformata in una tragedia per una famiglia romana in vacanza a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato sotto la sabbia in una buca che aveva scavato insieme ai suoi fratellini. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre la famiglia stava trascorrendo del tempo presso il camping villaggio La California.





Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava sulla spiaggia e, per divertimento, aveva scavato una buca profonda circa un metro e mezzo. Entrato all’interno per gioco, le pareti della buca avrebbero ceduto improvvisamente, seppellendolo sotto un cumulo di sabbia. In quel momento, i suoi fratelli si erano temporaneamente allontanati. Accortisi della situazione, hanno subito avvisato il padre, che ha chiamato i soccorsi al numero 112.

Nonostante l’intervento rapido degli operatori sanitari, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, il giovane era già privo di vita. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. La famiglia, proveniente da Roma, era arrivata nel campeggio per trascorrere le vacanze estive e mai avrebbe immaginato che una giornata di svago al mare potesse trasformarsi in un dramma.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tuscania, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La salma del giovane è stata messa a disposizione della procura di Civitavecchia, che valuterà se aprire un fascicolo per eventuali responsabilità. Al momento, tutto lascia presupporre che si sia trattato di un evento accidentale.

Testimoni presenti sulla spiaggia hanno assistito alla scena e sono stati interrogati per fornire informazioni utili alle indagini. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio per comprendere cosa sia avvenuto e se ci siano state delle negligenze o delle circostanze che possano aver contribuito al tragico esito. Anche i familiari del ragazzo saranno ascoltati per ottenere ulteriori chiarimenti.

La comunità locale e i turisti presenti al camping sono rimasti profondamente colpiti dall’accaduto. La spiaggia, solitamente luogo di serenità e svago, si è trasformata in teatro di un evento drammatico che ha lasciato tutti sconvolti. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attività svolte in spiaggia e sull’importanza di vigilare attentamente durante i giochi dei più giovani.

Le autorità stanno valutando se adottare misure preventive per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro. Nel frattempo, la famiglia del ragazzo sta affrontando un dolore indescrivibile, mentre la comunità si stringe attorno a loro in segno di solidarietà.

La tragedia di Montalto di Castro rappresenta un monito sull’importanza di prestare attenzione anche alle attività apparentemente innocue come scavare buche sulla sabbia. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per fare piena luce sull’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.