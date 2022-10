“Ci prendono tutti per il C**o”. Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Ida Platano incastrati da un biglietto

Il nuovo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha messo nuovamente sotto stress la coppia. Secondo le anticipazioni, la coppia ha litigato in studio ed è stata ammonita dai produttori televisivi per il suo comportamento. Il pubblico si sta stancando dei loro litigi, e non solo sui social media. Si moltiplicano i commenti di accusa nei confronti della coppia, accuse in cui entra anche la produzione: “Maria e Gianni basta con Ida, avete rotto le scatole. Una volta che Riccardo tace bisogna rompere con le domande. È un pessimo teatro”.

Un altro utente sulla pagina Instagram del programma ribatte: “Ida mette in mezzo Riccardo quando non le piace qualcuno. Come ho sempre detto, è lei che continua a tornarci sopra, ma lo fa solo per liberarsi di qualcuno. È in una botte di ferro perché ha Gianni, Maria e Armando che la difendono sempre!”. Nei giorni scorsi, anche un’ex signora del programma aveva usato parole dure.

Uomini e Donne, scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: rivolta social

In un’intervista a Tuttotv, Veronica Ursida ha dichiarato: “Non credo più a Ida. Nell’ultima edizione era innamorata di quattro persone, era disperata, doveva uscire come coppia, non uscire come coppia, non sa niente neanche lei. Vuole essere un po’ la Gemma di turno ma in modo più giovanile”. Sul cavaliere Tarantino ammette di aver cambiato idea e poi di essersi tirata indietro di nuovo.

“Penso ancora che soffra di una dipendenza emotiva da Ida. Essere entrambi nello stesso show non fa bene a nessuno dei due, soprattutto a lui. Secondo me Ida ormai marcia solo sulla situazione, non è reale”. E qualcosa che non funziona (e solleva dubbi) c’è. Dopo la scenata di gelosia di Alessandro con Ida, sempre più vicina ad Alessandro, Riccardo ha colto la palla al balzo per incastrare l’ex moglie.

Nell’ultima puntata di “Uomini e Donne”, Ida ha chiesto a Riccardo di scrivere su un biglietto che lui la ama, in modo da avere una prova concreta di tutte le sue affermazioni fatte nelle puntate precedenti. Ma Guarnieri non ha accettato, mandando in confusione il povero Platano. Ne è nata una discussione. E sui social sono piovute critiche sull’atteggiamento altalenante di entrambi con la richiesta a Maria De Filippi di prendere la decisione di allontanarli dallo studio.