Claudio Amendola e Francesca Neri si lasciano dopo 27 anni

Un 2022 nefasto e senza precedenti ha investito, in parti-colar modo dal punto di vista sentimentale, tutto e tutti, senza distinzione alcuna, portando un velo di tenebra da landa desolata, dove fatica a crescere un filo d’erba. Il mondo del gossip piange, quello romano ancora di più, con delle rotture illustri, alcune ultraventennali.

Infatti, avevamo tirato un sospiro di sollievo quando capimmo che tra Claudio Amendola e Francesca Neri era il tornato il sereno, per tutelare e proteggere i loro rispettosissimi 24 anni di perduto amor.

Oggi, invece, ci dobbiamo ricredere, perché la situazione è di nuovo precipitata, o meglio era già precipitata un paio di settimane fa, quando hanno fatto ufficialmente richiesta di separazione davanti al giudice. Con la forte probabilità che ci sia una nuova donna nella vita di Claudio alla base di questa scelta.

Un altro amore al capolinea per i big nostrani della Città Eterna, dopo quelli di Francesco lotti e Alessia Marcuzzi. Si erano conosciuti nel 1998 sul set de Le mani forti, e da lì è stato vero amore: un figlio, Rocco, di 23 anni e il matrimonio, a New York, celebrato in gran segreto, nel 2010.

Uniti per davvero, nei momenti belli e in quelli brutti. Come nel 2017, quando Amendola fu colpito da infarto ed ebbe la forte vicinanza della moglie. Quando, i primi di agosto di questo 2022, gli chiesero se c’era maretta con Francesca, lui rispose di no, limitandosi a dire: “Non scherziamo”. Oggi, purtroppo, non scherziamo lo diciamo noi, quando vi riportiamo questa triste notizia.