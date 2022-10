Claudio Lauretta chi è? Età, moglie, figli, Tale e quale show e Instagram

Chi è Claudio Lauretta

Nome e cognome: Claudio Lauretta

Età: 52 anni

Data di nascita: 20 luglio 1970

Luogo di nascita: Novi Ligure (Alessandria)

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: imitatore

Figli: ha un figlio, Martino

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @claudiolauretta

Claudio Lauretta età e biografia

Chi è il sosia di Gerry Scotty e Platinette? Volete sapere chi è il concorrente di Tale e Quale Show 2022 Claudio Lauretta? Abbiamo tutte le informazioni che vi servono. È nato il 20 luglio 1970 a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Ha quindi 52 anni. Non si sa molto della sua famiglia e della sua storia familiare, ma è alto 1 metro e 80 centimetri. Per quanto riguarda la sua storia familiare, non si sa molto oltre al fatto che ha una moglie di nome Michela Daglio e un figlio di nome Martino Lauretta. Inoltre, non si conosce la sua formazione scolastica. Le informazioni sulla vita privata di Claudio Lauretta sono limitate, ad eccezione della moglie Michela Daglio e del figlio Martino Lauretta. Gli utenti di Internet hanno cercato di saperne di più sulla salute di Martino, che però non presenta alcuna malattia o patologia. Martino è stato accompagnato dal figlio a Italia’s Got Talent nel 2016.

Dove seguire Claudio Lauretta: Instagram e social

Quante persone seguono Claudio Lauretta sui social media? Più di 68.000 persone seguono la sua pagina Facebook. È molto popolare anche su Twitter, dove ha oltre 6.000 follower. Inoltre, su Instagram si possono vedere diverse foto di lui con gli amici o video delle sue esibizioni. Lauretta sembra mantenere un profilo basso sulla sua famiglia. Sul suo sito web si possono trovare informazioni sui prossimi spettacoli nel 2022 e oltre.

Carriera

Claudio Lauretta ha iniziato la sua carriera come personaggio dello schermo negli anni ’80, prima di approdare a Tale e Quale Show. Dal 1992 è stato impersonato in numerosi programmi di Piacere Raiuno. Grazie alla sua partecipazione a questo programma, ha potuto passare a programmi come Striscia la Notizia, Paperissima Sprint, Tira & Molla e La Sai l’ultima? Ha partecipato anche a due Festival di Sanremo e dal 2003 è in radio. È apparso in TV e in Markette – Tutto fa brodo nel 2004 e 2005 nel ruolo di Renzi. Vittorio Sgarbi, Giuseppe Conte, Claudio Bisio, Silvio Berlusconi, Adriano Celentano e Renato Pozzetto sono alcune delle sue imitazioni più note. Ha partecipato a Colorado su Italia 1, oltre ad essere apparso su Italia’s Got Talent nella sesta stagione. Tra le altre apparizioni sul grande schermo, ricordiamo Mai dire Talk, Enjoy – Ridere fa bene e Voice Anatomy. Nel 2021 e nel 2022 parteciperà a Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show 2021

Oltre che come concorrente, Claudio Lauretta ha fatto parte della giuria come imitatore a Tale e Quale Show 2022. Ad esempio, ha impersonato Vittorio Sgarbi. A partire da venerdì 30 settembre 2022, una giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio giudicherà i concorrenti di Tale e Quale Show. A presentare lo show sarà ancora una volta Carlo Conti. Vediamo ora chi sono i concorrenti….