Covid, peggiora la pandemia: forte aumento dell’incidenza, boom di ricoveri in terapia intensiva

Tutti i dati Covid in Italia sono peggiorati nell’ultima settimana: la Rt media è aumentata, il numero di malati e il numero di pazienti ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva, è aumentato.

Secondo l’ultimo studio completo dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, stiamo vivendo una fase epidemica acuta nonostante la stagione estiva, in cui si è registrato un forte aumento dei casi e dei tassi di occupazione dei letti delle unità mediche e di terapia intensiva. La variante Omicron 5 di Covid-19 si sta rapidamente diffondendo in Italia.

I dati relativi al periodo 20-26 giugno mostrano un aumento del numero di casi, 586 per 100.000 persone, rispetto alla settimana precedente (391 per 100.000 persone nel periodo 13-19 giugno). Il Ministero della Salute ha rilevato la stessa tendenza nella sua recente raccolta di dati, che indica che 763 per 100.000 persone sono state infettate nel periodo 24-30 giugno, contro 504 per 100.000 persone nel periodo 17-23 giugno.

Il tasso di incidenza più alto per 100.000 abitanti si riscontra nella fascia di età compresa tra i 30 e i 39 anni, che la scorsa settimana ha registrato 730 casi, in aumento rispetto alla settimana precedente. Attualmente, l’incidenza più bassa è nella coorte degli ultranovantenni, che ha registrato 351 casi per 100.000 persone la scorsa settimana, anch’essa in aumento rispetto alla settimana precedente.