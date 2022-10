Curiosità e notizie che non sai su Marco Masini

Marco Masini è un noto cantante, compositore e interprete italiano. Masini è stato amato dagli italiani per anni e la sua musica è ancora oggi popolare. Quello che molti non sanno di quest’uomo amato è che si è sposato tre volte e ha avuto cinque figli.

Marco Masini, le curiosità

Marco Masini, il noto cantante, ha iniziato a dedicarsi alla musica in giovane età, durante le scuole superiori. In quegli anni ha formato con alcuni amici una band chiamata Errata Corrige. Purtroppo, nel corso della sua carriera, sembra che Marco Masini abbia dovuto affrontare la censura delle televisioni e delle radio italiane.

Jella e censura

Non riuscì quindi a conquistare il pubblico del nostro Paese, ad eccezione di alcuni fan che lo considerarono un successo davvero clamoroso. Tuttavia, subito dopo aver cantato una canzone intitolata Bella stronza, nacquero molte polemiche da parte della critica e di altri artisti. Masini verrà etichettato anche come iettatore, che si porterà dietro per qualche tempo come era successo con Mia Martini. Sembra che sia stata proprio quest’ultima a venire in suo soccorso nel 1994, poiché purtroppo anche lei era stata vittima della stessa cattiveria.

Vita privata

Marco ha sempre tenuto riservato la sua vita privata, ma sappiamo che è stato legato per due anni esatti, dal 2011 al 2013, ad Aurora Nardozzi, ex Miss Maglietta Bagnata e anche ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Marco non ha mai avuto figli, anche se non ha nascosto il desiderio di diventare padre. “Con alcune donne sono stato uno st***”, ha detto una volta. “Ma ho dovuto anche per amore. Un figlio non è arrivato, ma come in tutte le cose della vita, me ne assumo la responsabilità”. Ha preso parte al Festival di Sanremo diverse volte ed esattamente nove volte, l’ultima nel 2020. Nel 2006 ha partecipato a questa importantissima manifestazione canora per la prima volta come autore, firmando il brano di Noemi La borsa di una donna . Non è noto se Marco è fidanzato o meno.