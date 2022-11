Curiosità su chi è Alex Di Giorgio? Età, Ballando con le stelle e fidanzato Ivano

Nuoto a parte, cosa sappiamo di Alex Di Giorgio? Dall’età al background, dal nuoto alla televisione, dal doping all’omosessualità, da Ivano Marino alla partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle 2022, esploreremo tutto.

Età, provenienza, successi giovanili

Alex Di Giorgio è nato il 28 luglio 1990 a Roma. Fin da piccolo, come tutti i nuotatori, ha preso confidenza con l’acqua e le piscine. Il suo primo trionfo internazionale è avvenuto ad Anversa il 24 agosto 2007, quando ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta 4×200. Nel 2008 ha vinto la medaglia d’argento nei 400 metri stile libero ai Campionati mondiali giovanili di Monterrey.

Alex Di Giorgio: il nuoto e la sospensione per doping

Alex Di Giorgio ha partecipato a due Olimpiadi: Londra (2012) e Rio (2016); tuttavia, non è rimasto molto soddisfatto dei suoi risultati nella staffetta 4×200 stile libero. Nel 2013 ha vinto una medaglia d’argento nella staffetta 4×200 stile libero ai Campionati europei di Debrecen. Ha vinto tre medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2013 e una medaglia d’argento alle Universiadi del 2017 a Taipei. Nel 2020 ad Alex Di Giorgio è stata riscontrata la presenza di ostarina, una sostanza presente negli steroidi. Questa sostanza riduce lo sforzo e migliora le prestazioni, causando il divieto di utilizzo per Di Giorgio.

Alex Di Giorgio in tv: dal Gf VIP a Ballando con le stelle 2022

Proprio così, Alex Di Giorgio sarà in pista a Ballando con le Stelle a partire dall’8 ottobre 2022. Milly Carlucci condurrà ancora una volta il programma, che sarà alla sua 17esima edizione. Alex è stato più volte vicino al debutto in televisione negli ultimi anni: È stato quasi un tronista gay a Uomini e donne, ma non è successo. È stato anche vicino a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020-2021 come concorrente. Alfonso Signorini voleva un concorrente che potesse suscitare l’interesse dell’influencer Tommaso Zorzi nel reality di Canale 5, ma Alex Di Giorgio ha scelto di ritirarsi pochi giorni prima dell’ingresso nella casa a causa di impegni professionali e personali.

Vita privata: dal coming outo al fidanzato Ivano Marino

Da anni è noto che Alex Di Giorgio è gay. La sua relazione con Ivano Marino, ex partecipante a Uomini e Donne, ha fatto molto discutere. Dopo un anno e mezzo di relazione con Alex Di Giorgio, Marino lo avrebbe perseguitato. Alex Di Giorgio è stato condannato a un anno e due mesi di carcere. Alex Di Giorgio ha avuto una relazione da allora? Al momento non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, ma Ballando con le Stelle potrebbe rivelarci qualcosa di più. Alex Di Giorgio sembra dividersi tra la piscina e il tempo libero sul suo account ufficiale di Instagram.