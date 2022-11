Curiosità su chi è Cristina D’Avena? Età, carriera, biografia, sigle dei cartoni animati

L’oggetto appartiene a Cristina D’Avena, cantante pop, attrice e personaggio televisivo italiana nota per aver prestato la voce a personaggi dei cartoni animati.

Per molti, giovani e meno giovani, la voce di Cristina D’Avena è un vero e proprio mito. Come dimenticare “I Puffi”, “Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo” o “Lady Oscar”?

Chi è Cristina D’Avena

Cristina D’Avena è nata il 6 luglio 1964 a Bologna. Inizia a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo in giovane età, in quanto la sua normale famiglia è formata da un medico e da una casalinga. A soli tre anni partecipa al concorso canoro per bambini “Lo Zecchino d’Oro” e si aggiudica il terzo posto con “Il valzer del moscerino”. La canzoncina si rivela un grande successo. A nove anni entra a far parte de “Il Piccolo Coro dell’Antoniano” e inizia a pubblicare singoli e album che vendono più di 7 milioni di copie. “Il valzer del moscerino” dal concorso canoro per bambini “Lo Zecchino d’Oro” viene certificato disco d’oro, vendendo più di 50 mila copie. Nel 1985, “Kiss Me Licia” da “Il valzer del moscerino” ottenne un successo ancora maggiore, ottenendo il disco di platino. Ha venduto più di 200 mila copie.

Cantante, attrice e conduttrice tv

Nel 1986, dopo il successo delle sigle, Cristina D’Avena diventa anche attrice recitando nella serie “Love Me Licia” basata sul cartone animato “Kiss Me Licia”. Il successo di Cristina come cantante e attrice in questi anni è ineguagliabile. I suoi concerti sold-out al Pala Trussardi di Milano e al Fila Forum di Assago sono tra i suoi più grandi successi. Nel 1989 conduce “Sabato al Circo” su Canale 5, programma che vince un telegatto nella categoria “Programma per bambini”. La sua attività di cantante continua con la pubblicazione di dischi e concerti di tutto rispetto con il gruppo Gem Boy.