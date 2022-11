Curiosità su chi è Eva Grimaldi? Chi è la moglie Imma Battaglia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Sono felici? Scopriamo di più su di loro in questo post. Cosa sappiamo della loro relazione? Scopriamolo!

Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia da quanto sono sposate?

Eva Grimaldi, personaggio cinematografico e televisivo italiano, è sposata da molti anni con Imma Battaglia. Attivista ed ex consigliere comunale di Portici, vive a Roma da molti anni. Imma Battaglia è una nota attivista ed ex consigliera comunale che ha interpretato diversi ruoli in film e telefilm. Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate il 19 maggio 2019, con una cerimonia di unione civile celebrata da Monica Cirinnà.

Tutto sulla coppia, dal primo incontro alle nozze

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono legate sentimentalmente dal 2010, nonostante si siano conosciute due anni prima, nel 2008, al Gay Village di Roma, come riporta il Corriere della Sera. Lei ha ricordato:

Ero con il mio ex marito. Ci indicano Imma di spalle con la sua fidanzata di allora.

All’epoca Imma Battaglia era ancora sposata con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, unione che è durata fino al 2013, quando i due si sono separati. Nunez, invece, frequentava l’attrice e gieffina Licia Nunez, di 19 anni più giovane.

Sempre Eva, nell’intervista, lascia riaffiorare i ricordi:

Tutti a dire: “Che bella la fidanzata di Imma Battaglia”. Poi lei si è girata e l’ho vista la prima volta. E ho replicato: “Sarà tanto bella, ma avete visto il viso di Imma?”. Quando siamo tornati a Verona, ricordo che alla prima carezza del mio ex, per tre secondi ho pensato a Imma

La relazione tra Imma e Fabrizio Ambroso risale al 2010, due anni dopo il loro primo incontro. Il matrimonio tra l’ex attore della Grimaldi e la sua ex moglie è ormai finito. Imma, invece, è ancora una donna impegnata sentimentalmente, ma nella sua vita accade qualcosa che modificherà la sua storia d’amore.

Ecco cosa ricorda l’attivista Imma Battaglia al Corriere della Sera:

Io ero impegnata e sono fedele. Ma il suo dolore mi aveva turbata. E poi aveva un modo molto divertente di corteggiarmi, sembrava una adolescente. Tipo che se le dicevo che amavo il tennis, lei si comprava gonnellina e scarpette

Il compito di Eva Grimaldi era quello di avviare il corteggiamento di Imma Battaglia. Battaglia, frequentatrice del Gay Village, fu cercata e convinta a tornare a Roma. Battaglia, attivista italiana che ha partecipato alle lotte del movimento LGBT, ricorda l’episodio in modo diretto:

Mi era entrata nel cuore come un proiettile.

Il loro primo bacio arriva dopo un mese dal quel loro nuovo incontro a Roma, sempre Eva avanza decisa e infatti confessa:

Glielo ho chiesto io

Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno una relazione dal 2010, ma lo hanno rivelato al mondo in una puntata de L’Isola dei Famosi del marzo 2017. Si sono sposate nove anni dopo l’inizio della loro relazione nel 2010. Dopo nove anni di frequentazione, le due donne si sono sposate con rito civile, officiato da Monica Cirinnà, l’ex senatrice prima firmataria della legge 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Eva Grimaldi è una molto gelosa, come racconta sua moglie Imma: