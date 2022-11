Curiosità su chi è Flora Canto? Età, biografia, figli, matrimonio, Enrico Brignano e vita privata

Chi è Flora Canto

Nome completo: Flora Canto

Flora Canto Data di nascita: 12/02/1983

12/02/1983 Luogo di nascita: Roma

Roma Segno zodiacale: Acquario

Acquario Altezza: 1.68 m

1.68 m Nazionalità: Italia

Italia Professione: attrice

attrice Data debutto: 2008

2008 Social: Facebook, Instagram

Biografia

Flora Canto è diventata nota per la sua frequentazione con Filippo Bisciglia quando lui era un concorrente del Grande Fratello 6. La coppia è finita proprio quando il reality si è concluso. La coppia ha terminato la sua relazione proprio quando il reality show si stava concludendo. Dopo la fine della relazione, ha partecipato a Uomini e Donne, un programma di incontri della RAI, come tronista nel 2006/2007. Nel 2008 è stato realizzato il remake di Vieni Avanti Cretino, di cui è stato protagonista Lino Banfi.

In seguito ha capito di volersi dedicare al mondo dello spettacolo e per farlo ha studiato canto, doppiaggio e recitazione. Oltre a partecipare ad alcune produzioni teatrali, ha ottenuto parti in film come La coppia di campioni con Massimo Boldi, Di tutti i colori con Paolo Conticini e Nino Frassica. Flora Canto ha partecipato anche a una puntata di Don Matteo, e ha condotto il programma di La7 Fast and Furios oltre ai programmi di Telethon RaiUno, Supercinema e Oscar dei porti. È stata anche protagonista di molte campagne pubblicitarie, come quelle di H&M, Miss Bikini e Eklè, tra le altre. Sarà inviata insieme ad Aurora Ramazzotti del programma quotidiano Ogni Mattina, che sarà condotto da Adriana Volpe e trasmesso su TV8 nell’estate 2020. Nel 2019 ha inoltre partecipato al cast di concorrenti di Tale e quale show, programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, classificandosi ottava.

Vita privata

Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio 1983 ed è dell’Acquario. La sua passione per lo sport e la bellezza è nota, così come la sua ex storia d’amore con Filippo Bisciglia, concorrente del Grande Fratello e poi conduttore di Temptation Island. La coppia si è separata durante le riprese della casa più spiata d’Italia, il gieffino. Dopo la separazione, Flora Canto si è impegnata a Uomini e Donne e ha tentato di corteggiare Francesco Pozzessere.

Flora Canto ed Enrico Brignano si sono conosciuti sulla spiaggia di Sabaudia nel 2013 e si sono innamorati immediatamente. Nonostante i 17 anni di differenza d’età, entrambi hanno dichiarato di essere stati colti da un vero e proprio colpo di fulmine. Il 20 luglio 2020 hanno dato alla luce il loro secondo figlio, Niccolò. Il 15 settembre 2021, Flora Canto accetta la proposta di Enrico Brignano di sposarlo a Verona durante Un’ora sola ti vorrei, atto in cui lui si inginocchia improvvisamente davanti a lei e le regala un anello: “Grazie Verona, perché la tua magia mi ha fatto la proposta che Giulietta ha sempre desiderato”.

Quanto è alta Flora Canto?

Con un peso di 52 kg, Flora Canto è alta 168 cm. La storia d’amore tra Flora Canto e Filippo Bisciglia è finita quando lui l’avrebbe tradita durante il Grande Fratello con la concorrente Simona Salvemini. Enrico Brignano ha 17 anni in più di Flora Canto. È nato infatti il 18 maggio 1966.