Curiosità su chi è Giovanna Capobianco? Età, causa morte, Tik Tok, nipote

Il corpo della nonna Giovanna Capobianco, 91 anni, popolare sulla piattaforma video TikTok, è stato trovato carbonizzato dopo essere caduto in un camino acceso nella sua casa di Navacchio, frazione del comune di Cascina (Pisa). Il corpo di Giovanna Capobianco è stato trovato dalla figlia, che ha chiamato il 118 in un inutile tentativo di soccorso. Un colpo di sonno o un malore potrebbero aver fatto perdere l’equilibrio all’anziana donna e farla finire nel camino, le cui fiamme non le hanno lasciato scampo. Al momento dell’incidente domestico – la sera di mercoledì 23 novembre – era sola nell’abitazione di via di Visignano.

Quando la figlia è tornata a casa alle 20, ha trovato i suoi familiari morti. I Carabinieri sono arrivati ​​sul posto per ricostruire il più possibile la dinamica dell’incidente domestico, ma non hanno trovato alcun mistero nei morti. Il pubblico ministero di turno, tuttavia, ha disposto l’autopsia.

Chi era Nonna Giovanna

Giovanna Capobianco era un’influencer, grazie al nipote Nicola Pazzi, attore 27enne con un’accademia di comici alle spalle. Le sue buffonate con Nicola lo avevano proiettato nell’empireo degli influencer anziani, ricorda sempre “Il Tirreno”. Aveva anche un profilo Facebook, Nonna Giovanna: aveva conquistato i social media con i suoi travestimenti e il suo slang tosco-cipriota. “Ti garbo in versione Holly & Benji? Oggi ho avuto modo di giocare con mio nipote, io in punta, lui in porta, e ne ho fatti sono tanti eh! Ho 90 anni, ma che mi importa, mi diverto finché posso!” è stato uno dei suoi dialoghi con il pubblico. Quasi 400mila fan e 370mila follower su TikTok (e 17mila su Instagram).