Curiosità su chi è Katherine Kelly Lang? Biografia, wiki, età, marito, patrimonio netto dei figli, famiglia e casa

Chi è Katherine Kelly Lang?, Biografia di Katherine Kelly Lang e Wiki

Katherine Kelly Lang è un’attrice americana nata a Hollywood, California, Stati Uniti. È meglio conosciuta per aver interpretato Brooke Logan nella soap opera della CBS The Bold e Beautiful per il blocco di programmazione CBS Daytime.

Katherine Kelly Lang Età

Katherine Kelly Lang è nata il 25 luglio 1961 a Hollywood, California, Stati Uniti. Lang festeggia il suo compleanno il 25 luglio di ogni anno. Ha 59 anni nel 2020. Katherine Lang compirà 60 anni il 25 luglio 2021.

Altezza e peso di Katherine Kelly Lang

Lang è una donna di media statura, nelle sue foto sembra essere anche piuttosto alta. Si trova a un’altezza di 5 piedi e 7 pollici (1,7 mo 170 cm). Pesa anche 117 libbre (53 kg). Lang ha i capelli biondi e gli occhi verdi.

Formazione di Katherine Kelly Lang

Katherine Kelly Lang si è diplomata alla Beverly Hills High School. I dettagli sulla sua istruzione universitaria o universitaria non sono chiari al pubblico. Tuttavia, ci stiamo tenendo d’occhio e ti aggiorneremo non appena queste informazioni saranno disponibili.

Katherine Kelly Lang Young, famiglia, genitori e fratelli

Katherine Kelly Lang è nata a Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti da Keith R. Wegeman (padre e Judy Lang | (madre). I suoi nonni sono Charles Lang (nonno) e Hylah Lang (nonna) e ha un nonno noto poiché Charles Bryant Lang Sr. era un direttore della fotografia, suo padre era un saltatore con gli sci olimpico e sua madre era un’attrice.

Katherine Kelly Lang Marito: È sposata?

Katherine Kelly Lang era sposata con Shot Snider. La coppia si è sposata nell’anno 1989 e ha divorziato nel 1995. Successivamente ha sposato Alex D’Andrea che ha sposato nell’anno 1997 e separato nel 2014. Lang avrebbe chiesto il divorzio, dopo 15 anni di matrimonio, adducendo “inconciliabili differenze” l’11 novembre 2012. Il divorzio è stato finalizzato nel giugno 2014.

Katherine Kelly Lang Bambini e bambini

Lang è stato sposato due volte e ha divorziato da entrambi. È madre di tre figli di due precedenti matrimoni: i suoi due figli Jeremy Skott Snider , nato nel 1990, Julian Lang Snider , nato nel 1992 dall’ex marito Shot Snider , e sua figlia Zoe Katrina D’Andrea , nata nel 1997 dall’ex marito Alex D’Andrea , ed ha una figliastra di nome Danyelle D’Andrea , nata nel 1991. È diventata nonna con la nascita della nipote, Zuma , tramite la figlia Zoe nel maggio 2018.

Katherine Kelly Lang figlio

Lang ha due figli con il suo ex marito Skott Snider noto come Jeremy Snider, un attore americano nato il 5 settembre 1990 in California, USA.Come Jeremy Skott Snider, Jeremy è noto per il suo lavoro in The Bay (2010). Touch of an Angel così come The Bold and the Beautiful (1987) e Julian Snider, nato l’11 ottobre 1992 in California, USA.

Stipendio di Katherine Kelly Lang

Lang non ha condiviso con il pubblico il suo stipendio annuale stimato, ma ti terremo aggiornato e aggiorneremo non appena sarà disponibile.

Patrimonio netto di Katherine Kelly Lang

Katherine Kelly Lang ha un patrimonio netto stimato di $ 12 milioni di dollari. Ha accumulato la sua ricchezza dalla sua carriera di attrice di successo.

Misure e fatti di Katherine Kelly Lang

Ecco alcuni fatti interessanti e misurazioni del corpo che dovresti sapere su Katherine Kelly Lang.

Katherine Kelly Lang Biografia e Wiki

Nomi completi: Katherine Kelly Lang

Katherine Kelly Lang Popolare come : attrice americana

: attrice americana Sesso: donna

donna Professione : Attrice

: Attrice Nazionalità : americana

: americana Razza/etnia : bianco

: bianco Religione : per aggiornare

: per aggiornare Orientamento sessuale: giusto

compleanno di katherine kelly lang

Età / Quanti anni? : 59 anni nel 2020

: 59 anni nel 2020 Segno zodiacale : Leone

: Leone Data di nascita : 25 luglio 1961

: 25 luglio 1961 Luogo di nascita : Hollywood, California, Stati Uniti.

: Hollywood, California, Stati Uniti. Compleanno : 25 luglio

Misure corporee di Katherine Kelly Lang

Misure del corpo : 33-24-35 pollici (84-61-89 cm)

: 33-24-35 pollici (84-61-89 cm) Altezza / Quanto è alto? : 1,7 m o 170 cm (5 piedi 7 pollici)

: 1,7 m o 170 cm (5 piedi 7 pollici) Peso : 117 libbre (53 kg)

: 117 libbre (53 kg) Colore degli occhi : verde

: verde Colore dei capelli : biondo

: biondo Taglia scarpe : 7,5 (USA)

: 7,5 (USA) Taglia del vestito : 6 (USA)

: 6 (USA) Dimensioni del seno : 33 pollici (84 cm)

: 33 pollici (84 cm) Girovita : 24 pollici (61 cm)

: 24 pollici (61 cm) Misura dell’anca : 35 pollici (89 cm)

Katherine Kelly Lang Famiglia e relazione

Padre Pope) : Keith R. Wegeman

: Keith R. Wegeman Madre : Judy Lang

: Judy Lang Fratelli (fratelli e sorelle) : ha un fratello e una sorella

: ha un fratello e una sorella Stato civile : Sposato

: Sposato Marito/coniuge : Alex D’Andrea (1997-2014) e Skott Snider (1989-1995)

: Alex D’Andrea (1997-2014) e Skott Snider (1989-1995) Incontri/Fidanzato : Single

: Single Figli : Figli (Jeremy Skott Snider, Julian Snider) Figlia (Zoe Katrina D’Andrea)

Katherine Kelly Lang Networth e stipendio

Patrimonio netto : $ 12 milioni di dollari

: $ 12 milioni di dollari Stipendio : in corso di revisione

: in corso di revisione Fonte di reddito : attrice

Chirurgia plastica Katherine Kelly Lang

Lang ha rivelato che il suo aspetto giovanile è stato potenziato con un piccolo aiuto dalla chirurgia estetica nel corso degli anni.

“A volte faccio un po’ di filler, a volte faccio un po’ di Botox. Faccio tutte queste cose, ma cerco davvero di rimanere naturale e di non farlo sempre”, ha rivelato a Now To Love.

In effetti, la bomba bionda ha imparato che meno è sicuramente di più quando si tratta del suo aspetto.

“A volte il dottore esagera e io sono tipo, ‘Beh, non voglio più farlo'”, ha detto.

“Ad un certo punto, devi invecchiare con grazia e devi accettarlo. Non puoi liberarti di tutte le linee e le rughe.’

Lang si attiene religiosamente al suo regime di bellezza, ma è sempre aperta a cambiare prodotto per evitare di cadere in una routine di cura della pelle. È stato schietto nell’usare piccole quantità di filler e Botox nel corso degli anni, ma si affida a un approccio “less is more” e preferisce un regime naturale alla chirurgia estetica.

“Adoro le creme, quindi applico le creme che amo e che uso subito dopo la doccia”, ha detto. ‘Mi piace cambiarli perché il viso si abitua a un determinato prodotto oa una certa linea e poi non è così efficace, quindi vuoi cambiarlo regolarmente usando diversi tipi di creme.

“Al momento uso Lancôme ed è un marchio a cui torno sempre perché lo amo. Cerco anche di usare cose più sane e più organiche. Abbiamo un negozio in America chiamato Wholefoods, ha tutti i prodotti e gli alimenti biologici e cose del genere, quindi di solito uso anche cose da lì.’

Per il trucco, Katherine sceglie un eyeliner marrone scuro, mascara, fard e gloss, seguiti da un labbro naturale per il suo look quotidiano.

“Trovo che più ti prendi cura della tua pelle, meglio è, quindi vuoi essere davvero idratato e sicuramente non indossare un trucco che si secca”, ha detto Katherine. “Preferisco il trucco rugiadoso, quindi Makeup Forever è davvero buono per la mia pelle e anche Laura Mercier è fantastica”.

La casa di Katherine Kelly Lang

Katherine Kelly Lang possiede una casa a Sherman Oaks. La dimora South Blvd. combina calore, fascino e interni di design impeccabili. Dispone di 3.410 piedi quadrati di spazio vitale, 5 camere da letto e 3 bagni. Soffitti alti, pavimenti in legno, un camino e un portabottiglie incorporato di 7 piedi sono solo alcuni dei vantaggi della casa.

La generosa master suite comprende una vasca idromassaggio, doccia separata e cabina armadio. Il cortile dispone di una porta da basket, un paesaggio lussureggiante, un’area di osservazione e persino un green.

La casa di Lang e D’Andrea si trova al confine con la Dixie Canyon Elementary School e vicino a molte prestigiose scuole private. La casa ha un prezzo di $ 1,449 milioni e Todd Jones di Rodeo Realty è l’agente di quotazione.

Katherine Kelly Lang Audace e bella

Nel 1987, Brooke Logan l’ha scelta come operaia di fabbrica nella soap opera della CBS The Bold and the Beautiful per il blocco di programmazione CBS Daytime e da allora è stata parte integrante dello spettacolo.

La sua storia d’amore con Ridge Forrester (interpretato da Ronn Moss) è stata un arco narrativo chiave per più di 20 anni e un triangolo amoroso tra Brooke, Ridge e Taylor (Hunter Tylo) ha attraversato un intero decennio. Il 5000esimo episodio dello show includeva solo i quattro personaggi principali: Brooke, Ridge, Stephanie ed Eric.

A febbraio 2015, Lang è uno degli unici due attori ad apparire in The Bold and the Beautiful per tutta la serie. L’altro è John McCook, che interpreta Eric Forrester. È apparsa nel ruolo di Brooke in The Young and the Restless nel 1999, interagendo con Eric Braeden (Victor), Peter Bergman (Jack) ed Eileen Davidson (Ashley).

Katherine Kelly Lang Attrice, 1987

Katherine Kelly Lang ha debuttato come attrice nel film Skatetown, USA (1979), con Scott Baio, Maureen McCormick e Patrick Swayze. Questo è stato seguito da ruoli da ospite in varie serie televisive tra cui The Powers of Matthew Star e Masquerade e il lungo Riptide, Happy Days, The Fall Guy e 1st & Ten della HBO.

Lang ha recitato nel film Subliminal Seduction del 1996. Nel 1985, Lang è apparso in tre video musicali: “There’s No Way” degli Alabama (dove interpretava l’interesse amoroso del cantante degli Alabama Randy Owen) e “Getcha Back” di The Beach. ‘Si sta facendo tardi’.

In precedenza è apparsa in The Young and the Restless come Gretchen nel 1981, ed è tornata alla soap opera, per un breve periodo, nel luglio 2007. Il suo lavoro come Brooke è stato premiato con sette nomination ai Soap Opera Digest Award, a partire dal 1991 e più recentemente. nel 2005. Crystal Chappell ha vinto un Daytime Emmy Award insieme a Lang, Hillary B.

Smith e Galen Gering per Outstanding Drama Series: New Approach for Produce Venice: The Series. Nel 2016, Lang è apparsa nei panni di se stessa nella soap opera australiana Neighbours. Nel gennaio 2019, Lang è tornato alla televisione australiana come concorrente in I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! per la stagione 5.

Film e serie TV di Katherine Kelly Lang

The Bold and the Beautiful dal 1987

Seduzione subliminale 1996

Fino alla fine della notte 1995

Skatetown, USA 1979

Vite disperate 1982

Sportivi 1987

Il cacciatore notturno 1987

Mr Boogedy 1986

caro diario sono morto nel 2016

Monolito di aglio e polvere da sparo 2016

Delta Fever The Bold and the Beautiful: Extra Dangerous Investigation

Domande frequenti su Katherine Kelly Lang

Chi è Katherine Kelly Lang?

Katherine Kelly Lang è una famosa attrice nata a Hollywood, California, Stati Uniti. È meglio conosciuta per aver interpretato Brooke Logan nella soap opera della CBS The Bold e Beautiful per il blocco di programmazione CBS Daytime.

Quanti anni ha Katherine Kelly Lang?

Katherine Kelly Lang è una cittadina americana nata il 25 luglio 1961 a Hollywood, California, Stati Uniti.

Quanto è alta Katherine Kelly Lang?

Lang si trova ad un’altezza di 1,75 mo 170 cm.

Katherine Kelly Lang è sposata?

Sì, è stata sposata due volte. La coppia si è sposata nell’anno 1989 e ha divorziato nel 1995. Successivamente ha sposato Alex D’Andrea che ha sposato nell’anno 1997 e separato nel 2014.

Quanto vale Katherine Kelly Lang?

Lang ha un patrimonio netto approssimativo di $ 1,2 milioni. Questo importo è stato accumulato dai suoi ruoli principali nell’industria dell’intrattenimento.

Quanto guadagna Katherine Kelly Lang?

Lang non ha condiviso con il pubblico il suo stipendio annuale stimato, ma ti terremo aggiornato e aggiorneremo non appena sarà disponibile.

Dove vive adesso Katherine Kelly Lang?

È residente a Los Angeles, California, USA, caricheremo le foto della sua casa non appena le avremo.

Katherine Kelly Lang è viva o morta?

Lang è vivo e in buona salute. Non ci sono state segnalazioni di malattie o problemi di salute.

Dov’è Katherine Kelly Lang adesso?

Attrice: Lang continua a essere attiva nell’industria dell’intrattenimento creativo, essendo un membro del cast di Brooke Logan nella soap opera della CBS The Bold e nel blocco di programmazione Beautiful per la CBS Daytime.