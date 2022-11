Curiosità su chi è Stefano Fresi? Età, carriera, vita privata, moglie, figli

Stefano Fresi è un attore e compositore italiano, noto al grande pubblico per essere apparso in Romanzo Criminale. In questo film ha interpretato il ruolo de Il secco e successivamente è apparso in molti altri film e serie TV. Cosa sappiamo di lui e della sua vita privata?

Piero (padre) lavora come impiegato di banca ed Elide (madre) è una casalinga. Un Cancro è nato il 17 luglio 1974 a Roma. Emanuela, sua sorella, ha qualche anno in più di lui. La sua più grande passione, fin da piccolo, è stata la musica e la recitazione. Si diploma al conservatorio e successivamente si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia, ma non termina gli studi. È apparso in Romanzo criminale di Michele Placido nel 2005 e Un medico in famiglia e in diversi altri film come Smetto quando voglio – Ad honorem, diretto da Sydney Sibilia nel 2017.

Vita privata

Sta insieme a Cristina Polegri un famoso musicista ormai da tantissimi anni. La coppia ha avuto un figlio di nome Lorenzo che attualmente ha 11 anni.