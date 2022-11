Curiosità su chi è Paolo Vallesi? Età, carriera, biografia, moglie e figli

È diventato un artista noto non solo in Italia, ma anche all’estero: è Paolo Vallesi, ed è un cantautore di talento. Scopri di più su di lui!

Paolo Vallesi è tuttora un popolare musicista-cantautore noto per il brano La forza della vita. Ha iniziato a lavorare nel 1989 nella trasmissione Gran Premio su Rai Uno e, nel 2019, ha partecipato a Ora o mai più su Rai Uno. Nel 2021 sarà ospite dell’ultima serata del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus, per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Scopriamo di più su di lui!

Chi è Paolo Vallesi e cosa fa oggi?

Poco si sa dell’infanzia di Paolo Vallesi. Certamente gli piaceva la musica da bambino, ma sembra che non ne abbia parlato molto. Sappiamo che iniziò a suonare il pianoforte all’età di nove anni e che a soli 16 anni divenne arrangiatore negli studi di registrazione tra Modena e Firenze.

Dopo aver esaminato le sue capacità e aver deciso di voler raggiungere i suoi obiettivi a tutti i costi, partecipa al Festival di Sanremo come membro delle “Nuove Proposte”. Si porta a casa la vittoria, con il brano Le persone inutili, anche se la soddisfazione più grande arriva l’anno successivo. Paolo, affetto dal pubblico italiano, vince il Festival di Sanremo con il brano La forza della vita, che vende più di 500.000 copie. Pubblica diversi album, va in tournée e appare in alcuni programmi televisivi. Nel 2019 è anche ospite di Ora o mai più. Nella serata finale del festival, che si tiene il 6 marzo 2021, il direttore artistico della manifestazione e il conduttore, che ha diretto il festival anche nel 2020 e nel 2021, lo vogliono come ospite.

Paolo Vallesi: vita privata

Alcune informazioni sulla vita privata di Paolo sono reperibili online. Tuttavia, non si sa molto. Il cantante era molto riservato sulla sua vita privata, anche se alcuni fatti potrebbero essere emersi. È impossibile scoprire qualcosa sulla donna con cui Paolo è stato sposato, se non che non aveva un nome. Lui e Francesco si sono conosciuti dopo 20 anni di matrimonio, il 2 dicembre 1997. Hanno divorziato dopo 20 anni di matrimonio. A Io e Te ha detto che Sara era la sua compagna. Non ha altre informazioni su di lei. Suo padre Isio è morto il 4 luglio 2019. È stato operaio per 45 anni. La madre di Paolo è sempre stata una casalinga. Ha una sorella di nome Brunella.

Paolo Vallesi: curiosità

Ha un profilo Instagram abbastanza seguito, ma l’artista non è attivo quotidianamente. È diventato popolare all’estero non solo per il suo talento, ma anche perché le sue canzoni sono state tradotte in altre lingue. Paolo ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Irene Grandi, Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. È stato un concorrente del reality show “La Talpa” nella stagione 2015. Paolo ha pubblicato la sua autobiografia, La forza della (mia) vita, che è un’autobiografia. Non è chiaro dove viva Paolo Vallesi, ma si presume che viva a Firenze, sua città natale. È stato nella nazionale italiana di canto da quando ha partecipato a 190 partite di calcio.