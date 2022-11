Sapete chi è Cinzia ex moglie di Paolo Vallesi, chi è figlio Francesco

Originario di una piccola città, Paolo Vallesi ha sempre desiderato comporre musica. È stato scoperto al Festival di Sanremo del 1991, vincendo un concorso canoro e diventando poi famoso per quattro anni.

È stato il Festival di Sanremo Giovani del 1991 a dargli la notorietà e a portarlo all’apice del successo, ma Paolo Vallesi ha subito un’immediata scossa di successo. Vallesi, che vinse il concorso, dopo il successo iniziò a esibirsi nei piano bar e a lavorare nei ristoranti. In effetti, milioni di fan si sono subito accalcati dopo il suo successo. Il cantante è mancato per 16 anni, e molti credevano che fosse morto.

Vediamo insieme Chi è l’ex moglie di Paolo Vallesi.

Cynthia, Paolo Vallesi si è sposato quando aveva 18 anni. È sempre stato restio a parlare della sua vita familiare con l’architetto di molti dei suoi problemi nella sua professione. Ha avuto un figlio da Cinzia nel 1997, quando aveva 38 anni.

Quando tutte le storie finiscono, il bambino ci finisce in mezzo, per quanto si cerchi di dimenticare il passato. Poiché tutte le storie finiscono allo stesso modo, è inevitabile ricordare il passato. Paolo Vallesi, la cui voce compare in Vieni da me di Caterina Balivo, non ha voluto parlare della sua attuale relazione con Cinzia: abbiamo divorziato nel 2001, i matrimoni finiscono allo stesso modo”. Le loro voci sembravano piuttosto reali mentre cercavano “le nostre strade si sono separate non abbiamo più condiviso lo stesso modo di vivere”.