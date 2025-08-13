Lutto a Un posto al sole: addio alla regista Federica Marchetti, stroncata a 62 anni da un cancro fulminante





Oggi, 13 agosto 2025, il mondo della televisione e della cultura piange la scomparsa di Federica Marchetti, una figura di spicco nel panorama mediatico italiano. A soli 62 anni, la storica regista del centro di produzione Rai di Napoli è deceduta dopo aver combattuto a lungo contro un male incurabile, che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. La sua carriera, iniziata come modella, si è evoluta in una brillante attività come autrice e regista, portandola a realizzare numerosi successi sia in ambito privato che in Rai.





In gioventù, Marchetti ha avuto l’opportunità di lavorare con il celebre fotografo Helmut Newton, che l’ha ritratta in scatti iconici. La sua bellezza le ha permesso di affermarsi nel mondo della moda, dove ha posato accanto a figure illustri come lo stilista Ernesto Esposito. La sua immagine è apparsa nel volume Sumo edito da Taschen, un’opera per collezionisti che ha suscitato grande interesse. Tuttavia, Federica considerava la carriera da modella solo un divertimento giovanile e mirava a qualcosa di più significativo nella sua vita.

La transizione da modella a professionista della televisione è stata naturale per Marchetti, che ha iniziato a lavorare come autrice e successivamente come regista. Tra i suoi progetti più noti si annoverano serie di successo come Furore e Un posto al sole, quest’ultima disponibile in streaming su RaiPlay. La sua capacità di raccontare storie e di coinvolgere il pubblico è stata apprezzata da milioni di telespettatori.

Oltre alla sua carriera in televisione, Federica ha svolto anche un ruolo importante come PR nella scena culturale di Napoli. Grazie alle sue doti relazionali, è riuscita a organizzare eventi di grande successo nel campo della moda, della gastronomia e della cultura. Ogni evento che gestiva era caratterizzato dal suo tocco personale, che lo rendeva unico e memorabile.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social media, dove amici, colleghi e ammiratori hanno condiviso i loro ricordi e le loro condoglianze. Tra i messaggi più toccanti, spicca quello di Alessandro Cannavale, che ha scritto: “La morte arriva così all’improvviso, dando al corpo un brivido di freddo in una delle giornate più calde dell’estate. La morte ti fa restare in silenzio. Un pezzo del corpo si stacca, una parte della mia vita è andata via. Ed un mare di ricordi affiorano nella mente diventando nitidi e pieni di malinconia. Federica, per tutto quello che abbiamo condiviso e per la gioia delle serate vinte insieme, per quella parte della vita che abbiamo condiviso e che ci ha reso così come siamo, il tuo sorriso, la tua empatia e la straordinaria persona che sei”.

Federica Marchetti era conosciuta e amata da tutti per il suo spirito indomito e per la sua personalità calorosa. Molti ricordano il suo sorriso dolce, il tono di voce pacato ma deciso e l’ottimismo che l’ha accompagnata anche nei momenti più difficili. Lascia dietro di sé le figlie Beatrice e Lorenza, che l’hanno sostenuta incessantemente nella sua battaglia contro la malattia, dimostrando un amore e un affetto incondizionati.

Le esequie di Federica Marchetti si svolgeranno domani, 14 agosto, alle ore 11.00 presso la chiesa di Piedigrotta. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della televisione e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. La sua eredità continuerà a vivere attraverso il suo lavoro e nei cuori di chi l’ha amata. La sua capacità di ispirare e di creare connessioni umane rimarrà un ricordo indelebile per tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino.



