Tram travolge 19enne in monopattino elettrico: aveva le cuffie, dovrà pagare 2.400 euro tra multa e danni





Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 6 agosto a Stettino, in Polonia, quando un giovane di 19 anni è stato investito da un tram della linea 10 mentre attraversava un passaggio pedonale su un monopattino elettrico. L’episodio, avvenuto in via Sikorskiego vicino alla Facoltà di Ingegneria Elettrica della ZUT, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’uso responsabile dei mezzi di micromobilità.





Secondo le ricostruzioni, il ragazzo stava attraversando le strisce pedonali con le cuffie indossate e non ha percepito il segnale acustico del tram né la sua vicinanza. Un video condiviso sui social media mostra chiaramente il momento in cui il monopattino entra sulle strisce mentre il tram si avvicina. Nonostante il conducente del mezzo pubblico abbia prontamente rallentato, l’impatto ha scaraventato il giovane a terra. Fortunatamente, il ragazzo è rimasto illeso, ma i danni al tram sono stati significativi.

Il veicolo ha subito la rottura del parabrezza anteriore e del paraurti, con costi di riparazione stimati in oltre 10.000 zloty polacchi, equivalenti a circa 2.400 euro. La società di trasporti pubblici Tramwaje Szczecińskie ha dichiarato che intende intraprendere azioni legali per recuperare le spese sostenute per le riparazioni. Il portavoce dell’azienda, Wojciech Jachim, ha spiegato: “Il ragazzo indossava le cuffie, motivo probabile per cui non ha sentito il segnale del tram.” Ha inoltre sottolineato che il comportamento del giovane non solo è stato imprudente, ma anche contrario alle norme del codice della strada, che vietano l’attraversamento in monopattino sulle strisce pedonali.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia, che ha attribuito la responsabilità al diciannovenne. Quest’ultimo è stato sanzionato con una multa di 239 zloty, poco più di 50 euro, e informato della richiesta di risarcimento da parte della società di trasporti. La vicenda sta alimentando un acceso dibattito locale sulla necessità di sensibilizzare maggiormente gli utenti dei mezzi leggeri e silenziosi riguardo al rispetto delle norme di circolazione.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale, soprattutto in relazione alla crescente diffusione dei monopattini elettrici. Questi mezzi, sebbene utili per la mobilità urbana, richiedono un utilizzo consapevole e rispettoso delle regole per evitare situazioni di pericolo. Il caso di Stettino evidenzia come una distrazione, come l’uso delle cuffie durante l’attraversamento stradale, possa avere conseguenze gravi sia per chi utilizza questi veicoli che per gli altri utenti della strada.

La società Tramwaje Szczecińskie ha ribadito l’importanza del rispetto delle normative e ha annunciato che continuerà a promuovere campagne di sensibilizzazione per migliorare la sicurezza stradale e prevenire incidenti simili. Nel frattempo, la polizia locale ha intensificato i controlli sui monopattini elettrici e altri mezzi di micromobilità per garantire che vengano utilizzati in conformità con le leggi.

Il dibattito su episodi come quello avvenuto a Stettino non si limita al contesto locale. In molte città europee, l’aumento dell’utilizzo dei monopattini elettrici ha portato a una revisione delle normative per garantire una convivenza sicura tra pedoni, ciclisti e conducenti di veicoli tradizionali. L’episodio rappresenta un monito per tutti gli utenti della strada: la prudenza e il rispetto delle regole sono fondamentali per prevenire incidenti e garantire una mobilità urbana sicura per tutti.



