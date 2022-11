Curiosità su chi è Pasquale La Rocca? Età, fidanzata, Ballando con le stelle e Luisella Costamagna

Chi è Pasquale La Rocca

Nome e cognome: Pasquale La Rocca

Età: 33 anni

Data di nascita: 24 giugno 1989

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Canco

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazioni non disponibile

Professione: ballerino professionista e coreografo

Fidanzata: Pasquale pare essere single

Figli: Pasquale non ha figli

Tatuaggi: ne ha vari sul suo corpo

Profilo Instagram: @pasqualelarocca

Pasquale La Rocca età, altezza e biografia

La biografia di Pasquale La Rocca ci permette di scoprire molte cose su di lui. È nato il 24 giugno 1989 a Napoli e ha 33 anni. Non sappiamo se sia alto o basso, ma sappiamo che pesa 93 chili e ha 33 anni. Vediamo diversi tatuaggi sul suo corpo, tra cui quelli sul braccio sinistro, che appaiono ripetutamente. Il rapporto stretto con la sorella è evidente dalla loro vicinanza.

A 9 anni Pasquale ha iniziato a muovere i primi passi. Per iniziare a ballare, nel 2003 ha iniziato a livello amatoriale. Per questo motivo ha viaggiato in tutto il mondo e ha vinto diversi premi. Per questo motivo, ha iniziato a partecipare alle competizioni e ha vinto diversi premi. Pasquale ha iniziato a ballare con Concetta Picascia, una delle più importanti ballerine d’Italia. Vincenza Napolitano è stata una delle sue partner per due anni a partire dal 2005, prima di fare coppia con Marika Fondi. Nel 2006 e nel 2007 ha vinto con lei il Dance TeamMatch al San Benedetto Open e la Supercoppa di Foligno.

Vita privata

Sappiamo poco della vita privata e personale di Pasquale La Rocca. Non sembra avere una moglie o dei figli. Non è chiaro se abbia una fidanzata, ma sembra che sia single. Oltre all’italiano, parla anche francese, inglese e spagnolo. Ha un record al suo attivo: è l’unico ballerino ad aver percorso la distanza più lunga in un passo a due. Si tratta di 12,6 chilometri. È stato anche l’unico interprete a completare l’impresa.

Dove seguire Pasquale La Rocca: Instagram e social

Abbiamo osservato Pasquale La Rocca sui social media un po’ di più, quindi esploriamo come tenerlo d’occhio. Più di 278 mila persone seguono il suo account Instagram. Qui vediamo molte immagini del suo lavoro, in particolare di Ballando con le stelle. Vediamo anche molte immagini della sua vita che non hanno a che fare con la sua professione.

Carriera

Dopo aver ottenuto diversi successi nella scena amatoriale, Pasquale La Rocca è diventato professionista nel 2014. A tal fine, si è unito al cast dello spettacolo teatrale di Broadway Burn the Floor. Nel 2019 è stato uno dei concorrenti di Dancing with the Stars Belgio. Ha ballato con Julie Vermeire, che è stata una celebrità vincitrice della serie. Nello stesso anno ha partecipato anche a Dancing with the Stars Irlanda, in coppia con Lottie Ryan e Nina Carberry. Ha vinto entrambe le stagioni.

Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha scelto Pasquale La Rocca come uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022 dopo aver vinto l’edizione irlandese del programma. Molti volti nuovi sono spuntati sia tra i professionisti che tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2022, infatti. Nel programma ci sono molti ballerini professionisti, quindi vediamo chi sono i concorrenti e con chi sono accoppiati: Inizia sabato 8 ottobre Ballando con le stelle 2022. La giornalista Luisella Costamagna è in coppia con il ballerino professionista Pasquale La Rocca. Come se la caverà Pasquale La Rocca in Italia, dove ha avuto tanto successo? Guarda il viaggio della coppia nel programma.