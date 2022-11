Curiosità su chi è Luisella Costamagna? Età, marito, fidanzato, figli, biografia e Pasquale La Rocca

Luisella Costamagna è uno dei personaggi televisivi più noti in Italia. In questo articolo esamineremo la sua vita e i suoi record.

Luisella Costamagna, con le sue evidenti origini piemontesi e la sua inconfondibile bellezza, appare anche elegante e raffinata, oltre che dotata di un’incredibile professionalità: nella società di oggi, è una delle giornaliste televisive italiane più ammirate e popolari. Dalla sua vita possiamo trarre informazioni sulla sua identità esaminando sia la sua professione che… la sua vita sentimentale.

Chi è Luisella Costamagna: la biografia

Luisella Costamagna è nata il 16 dicembre 1968 a Torino, segno solare Sagittario. Pur essendo uno dei personaggi televisivi più noti, ha ancora molte cose da realizzare. È salita alla ribalta come giornalista e conduttrice televisiva e ha un curriculum stellare. È stata direttore del… TGTime di Teletime, un’emittente televisiva locale. È laureata in Filosofia, oltre ad essere iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2000, e l’opera di Alberto Savinio è stata la sua tesi di laurea.

La vita privata di Luisella Costamagna: marito e figli

Ogni battito del cuore di Luisella Costamagna è vibrante e intenso come la prima volta che ha incontrato Dario Buzzolan. Lo adora con tutto il cuore, così come lui adora lei. È la sua anima gemella, con la quale ha avuto un figlio di nome Davide. Sapete chi è il suocero di Luisella Costamagna? È il padre della critica televisiva italiana, il cui “padre” è Ugo Buzzolan, giornalista stimato come il “padre” della critica televisiva italiana!

Chi è il marito di Luisella Costamagna, Dario Buzzolan

Dario Buzzolan, marito di una nota conduttrice, è nato il 12 ottobre 1966 a Torino (Bilancia), 2 anni prima di lei (segno solare Scorpione). Ha ricevuto il Premio Calvino per il suo libro del 1998, George A. Romero: le parole dei morti viventi fino a La vita degna, pubblicato nel 2018. Ha scritto diversi libri oltre al suo saggio d’esordio del 1998. Ha anche condotto Anni Luce su La7 e ha contribuito ad altri programmi come collaboratore, tra cui Le parole della settimana e Agorà.

Luisella Costamagna: 7 curiosità

Gli scatti che compaiono sul profilo Instagram di Luisella Costamagna sono relativamente pochi e lei non partecipa ai social media. Dalle immagini che ha reso disponibili online, è chiaro che le piace prendere il sole e nuotare… Tra il 1999 e il 2000 ha fatto parte di Studio Aperto, Sciuscià e Donne. Ha collaborato con il popolare talk show Maurizio Costanzo Show. Ha pubblicato diversi libri, tra cui Il Fatto Quotidiano, Diva e Donna, La Verità e Il Salvagente. Ha vinto anche diversi premi giornalistici che hanno rispettato la sua già impressionante carriera! Nel 2018 è stata anche ospite di Ieri, Oggi Italiani, sostituendo temporaneamente Rita dalla Chiesa.

Dove vive e quanto guadagna Luisella Costamagna

Luisella ha vissuto a lungo con il fidanzato a Torino, ma poi, per motivi professionali più che sentimentali, i due hanno deciso di trasferirsi a Roma, dove hanno poi avuto il figlio Davide… Nonostante non avessero una nonna, Luisella e Davide vissero felici e contenti! Ecco cosa ha detto il giornalista:

«A complicare il tutto, quando ci siamo stabiliti a Roma da Torino, c’era la lontananza dalle famiglie d’origine e quindi niente nonne… Ma siccome avere un bambino è un fatto naturale, non patologico, compiuti i 35 anni ho lasciato fare alla vita, pur con tutte le paure di prima».

Per quanto riguarda i suoi guadagni, invece, non abbiamo informazioni precise a riguardo.