Curiosità su chi è Dario Buzzolan compagno di Luisella Costamagna

Il padre di Dario Buzzolan, Ugo, ha inventato la critica televisiva in Italia. Lui, Dario, vorrebbe esprimere su carta tutto ciò che sente.

Luisella Costamagna, giornalista televisiva e popolare volto di Raidue, e Dario Buzzolan, socio del suo studio, sono maestri nel trasformare i pensieri in parole. Dario Buzzolan scrive e pubblica libri da quando, da giovane, ha realizzato il suo sogno. Nel 2018 è uscito il suo libro Mondadori La vita degna.

Chi è Dario Buzzolan

Della vita privata di Dario Buzzolan sappiamo ben poco, visto che la sua compagna, Costamagna, è una persona molto riservata. È un po’ un paradosso, perché gli piace raccontare la vita degli altri ma sappiamo poco della sua. Il paradosso è ancora più grande se ci si pensa, perché a lui piace raccontare e scrivere della vita degli altri.

Dario non è solo il figlio di Ugo Buzzolan, un giornalista italiano, ma anche perché è considerato il pioniere della critica televisiva in Messico. Negli anni accademici, Dario si è concentrato sulla filosofia teoretica; dopo il diploma ha scelto di continuare a studiare, conseguendo così la laurea in questo campo. Non sappiamo quando si sia appassionato alla scrittura, se non che ha pubblicato il suo primo articolo nel 1988, dopo aver visto il film horror La notte dei morti viventi.

Nella sua carriera ha vinto numerosi premi letterari, tra cui il Premio Calvino per il libro Dall’altra parte degli occhi. Nel 2009, invece, è stato tra i finalisti del Premio Strega con il libro Se trovo il coraggio. Buzzolan ama anche il teatro e la sceneggiatura.

Dario Buzzolan: dove abita e quanto guadagna

Dario Buzzolan e Luisella Costamagna, torinesi, hanno vissuto a lungo nel capoluogo piemontese. Per motivi di lavoro, però, hanno dovuto lasciare la città per qualche anno. Ora vivono a Roma, dove abita anche il figlio Davide. Non si sa quanto valga il patrimonio di Dario Buzzolan, ma si sa che ha un patrimonio con Luisella Costamagna.

Chi è la compagna di Dario Buzzolan, Luisella Costamagna

La lunga relazione tra Dario Buzzolan e Luisella Costamagna è caratterizzata da un forte affetto e impegno. Trascorrono la maggior parte del tempo lavorando e crescendo il loro bambino, Davide, nato quando la coppia si è trasferita nella capitale. Si divertono anche a trascorrere del tempo insieme come famiglia.

Curiosità su Dario Buzzolan

Dario Buzzolan non si è iscritto a Instagram ma comunica solo via Twitter. Consulente del Festival Internazionale del Film di Roma, ha partecipato come ospite a diversi eventi di Rai1, tra cui Cinematografo, dove è stato spesso ospite. Oltre a essere coautore di diversi programmi televisivi, ha collaborato a diversi libri.