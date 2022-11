Curisosità su chi è Roberto Mancini? Moglie e figli

Roberto Mancini è l’uomo del momento: come coordinatore tecnico della Nazionale italiana, ha portato il Paese a Euro 2020. È un calciatore di talento, ma il suo curriculum di allenatore è ancora migliore. Per fare un esempio, è quello che ha vinto più volte la Coppa Italia (sei volte come Gigi Buffon). La vita privata di Mancini è eccezionalmente riservata, mentre per quanto riguarda l’amore ha avuto due relazioni.

Federica Morelli è sposata con lui da oltre 24 anni, mentre la sua dolce metà al momento è Silvia Fortini, avvocato civilista romano di 42 anni che lavora in un grande studio (14 in meno di ct). È una persona molto riservata, che trascorre la maggior parte del tempo con la famiglia e con il lavoro. Inoltre, la moglie è molto restia a usare i social media: tutto ciò che sappiamo di lei è che la sua sezione follower è vuota e ha solo “Mancio” come follower.

Mancini ha sposato Fortini a Roma nel 2018, quando ha ripreso ad allenare gli Azzurri dopo un periodo in Russia. Per l’occasione si sono tenuti lontani dai riflettori. Non si sa dove la coppia si sia conosciuta, ma Silvia Fortini, avvocato presso uno studio legale, avrebbe curato le pratiche per la separazione dell’allenatore. Secondo le indiscrezioni, i due avevano una relazione dal 2016: sono stati avvistati insieme per la prima volta a St. Tropez nel luglio 2016.