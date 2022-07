Dal passato rispunta l’ex compagna di Totti: “Non mi cercate”

Un tempo Ilary Blasi era la protagonista del cuore di Francesco Totti. Quel racconto non ha più significato: “Ci siamo completamente allontanati”.

La storia di Francesco Totti e Ilary Blasi è iniziata 20 anni fa e si è conclusa il 10 marzo 2002, quando le loro dimostrazioni d’affetto in pubblico, durante la partita Roma-Lazio, hanno scatenato un’ondata di adorazione. Il matrimonio tra Raimondo Vianello e Sandra Mondaini è stato celebrato pubblicamente nella chiesa dell’Aracoeli a Roma diciassette anni dopo, e come per molti altri che hanno vissuto un’esperienza simile, anche il loro non è stato meno reale e sincero.

Non ci sarà una sit-com “Casa Totti” – sempre che le riprese non siano già iniziate – ma molte cose saranno divise, come tutto ciò che è stato associato a loro nel corso degli anni, in una separazione che sarà veloce e condivisa. In questo contesto si inseriscono gli assegni di mantenimento di Blasi e la liquidazione delle sue partecipazioni societarie.

Anche se non c’è nessuna battaglia in vista, Cristian, Chanel e Isabel vogliono chiudere un capitolo che è durato quasi mezza vita. Tutto il resto verrà azzannato dalla nuova relazione di Totti con Noemi Bocchi e dalla misteriosa nuova compagna di Ilary, fuggita in Tanzania con i figli per sfuggire al gossip. Francesco, per evitare i paparazzi con la nuova compagna, ha cercato rifugio presso gli amici romani, tra cui Vito Scala, il suo ex compagno Candela, e Giancarlo Pantano, suo fratello.

Il duo vuole mantenere un profilo basso ed evitare di rilasciare dichiarazioni, perché i media sono attenti a loro. Un’attenzione che potrebbe riguardare anche chi non è coinvolto nella loro storia o nei loro futuri legami, ed è per questo che Totti e la Blasi vogliono mantenere un profilo basso. Ecco quindi il tentativo di scoprire qualche fatto nuovo sulla situazione o semplicemente un’opinione da parte di chi teneva a Totti prima che il cuore di Ilary fosse catturato, in particolare da Maria Mazza, la precedente fidanzata di Francesco.

Le pressioni sulla show girl napoletana sono state tali negli ultimi giorni che il medico di ‘Avanti un altro’ è uscito allo scoperto sui social con una dichiarazione accorata: “Non cercatemi più, non commenterò l’argomento del giorno”. È comprensibile che Totti – la cui relazione con la Blasi fa parte di un passato lontano – voglia mantenere la sua privacy vista la quantità di attenzione della stampa che si è concentrata su di lui. Oltre alla vita sentimentale con la Blasi, quella di Mazza ha avuto altri colpi di scena: nel 2005 ha sposato Ludovico Lieto, da cui si è separato tre anni dopo; poi c’è stato Amedeo Quagliata, con cui ha avuto una figlia, Sveva.

Quello che resta della storia con Totti è nelle dichiarazioni di Maria Mazza di una decina di anni fa: “Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora. Nei suoi confronti non serbo rancore. E poi ci tengo a sottolineare una cosa: la gente pensa che io sia uscita traumatizzata dalla fine della nostra storia. Posso assicurare che la nostra rottura non è stata voluta da un solo lato. Ilary Blasi? Mai conosciuta”. Inutile chiedere altro: Maria di Totti non ne vuole sapere più nulla.