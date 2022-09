Diletta Leotta e Can Yaman, escono alcune indiscrezioni e verità sulle nozze

Diletta Leotta descrive la sua passata relazione con l’attore turco Can Yaman come romantica e speciale, ma dice di amarlo ancora. Non è un periodo facile e non so cosa succederà in futuro”, dice Diletta, “l’amore, come la vita, è imprevedibile”. L’amore, come la vita, è imprevedibile”. Per quanto riguarda il matrimonio, dice: “Non so se mi sposerò di nuovo. Non so se voglio sposarmi di nuovo”.