È morta la regina Elisabetta II, la vita e la storia: Marito, Figli, Nipoti, Padre, Madre e Causa morte

Sua Altezza Reale la Regina Elisabetta è il monarca più longevo sul trono britannico ed è diventato il riferimento principale per i reali in tutto il mondo. Il suo regno ha visto la decolonizzazione dei paesi e ha creato nuove relazioni con gli altri. La monarca Elisabetta ha raggiunto traguardi importanti per la corona e per le donne, come i primi eventi per sole donne tenuti all’interno di Buckingham Palace; Nel 2004, la regina ha invitato rappresentanti del mondo degli affari, dell’arte, della letteratura, della politica e della moda a cenare con lei all’evento “Women of Achievement”.

Nelle sue funzioni, la regina Elisabetta II è presidente o patrona reale di oltre 600 enti di beneficenza, che coprono aree come l’arte e la cultura, il settore sanitario, il finanziamento della scienza e della tecnologia e molteplici cause che supportano la conservazione dell’ambiente e della fauna selvatica . La regina Elisabetta è diventata un esempio di leadership per altri governanti e una fonte di orgoglio per la sua famiglia (compresa la futura monarca d’Inghilterra, la duchessa di Cambridge ) e per il paese.

Chi è la regina Elisabetta II?

La regina Elisabetta II è l’attuale monarca del Regno Unito e del Commonwealth delle Nazioni. Incoronata nel 1953, Sua Maestà è il monarca britannico più longevo , superando persino la regina Vittoria. Elisabetta, o Elisabetta, è la figura di spicco nella Chiesa d’Inghilterra e rappresentante del Regno Unito nel mondo, ed è il membro più importante della casa reale di Windsor, fondata da suo nonno, re Giorgio V. La regina Elisabetta II è a capo la famiglia reale, è la moglie del principe Filippo ed è madre di 4 figli: Carlo Principe di Galles, Anna Principessa Reale, Principe Andrea di York e Principe Edoardo, Conte di Wessex. Sua Maestà è la nonna dei principi William e Harry, Peter e Zara Philips, Beatrice ed Eugenie di York, e Lady Louise e James Mountbatten-Windsor.

Dove è nata la regina Elisabetta II?

Elizabeth Alexandra Mary Windsor , meglio conosciuta come la Regina Elisabetta II, è nata a Mayfair, Londra. È la prima figlia del re Giorgio VI e della regina Elisabetta I e nipote del re Giorgio V di Gran Bretagna. Isabel è nata nella casa del nonno paterno, al numero 17 di Bruton Street; Fu battezzata sotto la religione anglicana nella cappella di Buckingham Palace. La principale differenza tra la religione della regina Elisabetta II e il cattolicesimo romano è che la figura della regina è il massimo rappresentante simbolico della chiesa, al posto del papa. Elisabetta è la sorella maggiore della principessa Margaret, entrambe le sorelle furono educate nel palazzo in storia, lingua, letteratura e musica.

Quanti anni ha la regina Elisabetta II?

La regina Elisabetta II è nata il 21 aprile 1926, sotto il titolo: Sua Altezza Reale, la Principessa Elisabetta di York . In quanto nipote del re Giorgio V, Elisabetta era la terza in linea di successione al trono del Regno Unito al momento della sua nascita . Dopo la morte di suo nonno, suo zio Edoardo il Principe di Galles sarebbe succeduto al trono, invece il ministero britannico gli raccomandò di abdicare e suo padre, re Giorgio VI, divenne re, rendendo Elisabetta l’erede legale al trono.

Perché la regina Elisabetta II festeggia il suo compleanno due volte?

La tradizione reale di festeggiare due volte il suo compleanno è dovuta al fatto che il re Giorgio II decise di istituire la festa pubblica, che si svolge con la tradizionale parata militare, prima del suo onomastico ufficiale e privato, che avveniva in una stagione a basse temperature.

Da allora, i re d’Inghilterra festeggiano due compleanni, la regina Elisabetta II ha continuato questa tradizione. Il suo compleanno ufficiale è il 21 aprile, ma poi estende la celebrazione fino a giugno di ogni anno .

Com’è avvenuta l’incoronazione della regina Elisabetta II?

Elisabetta II divenne regina il 2 giugno 1953 quando aveva solo 25 anni. Come erede legale al trono britannico, fu incoronata quasi un anno dopo la morte di suo padre, seguita da una tradizione di lutto e da un processo di preparazione di 14 mesi che Elisabetta passò per assumere il suo ruolo di regina. L’incoronazione si tenne secondo la tradizione reale, presso l’Abbazia di Westminster, e fu la prima ad essere trasmessa in televisione e trasmessa a livello internazionale.

Giubileo di platino della regina Elisabetta II

Nel 2022 la Regina d’Inghilterra celebra il suo Giubileo di Platino , è la prima monarca a commemorare questo record di 70 anni sul trono. Durante tutto l’anno si terranno vari festeggiamenti per celebrarlo, culminando in un lungo weekend tra il 2 e il 5 giugno, il tutto con l’obiettivo di rendere omaggio al regno di Elisabetta II attraverso attività culturali e ricreative.

Durante queste date si svolgono i seguenti eventi: Trooping the Colour (2 giugno), National Thanksgiving Service (3 giugno), Epsom Derby race (4 giugno) e Great Jubilee Luncheon (5 giugno) di giugno).

La regina Elisabetta II e il principe Filippo di Edimburgo, suo marito

La regina Elisabetta II è sposata con il principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte del Regno Unito (ex Filippo di Grecia e Danimarca). Si sono sposati il ​​20 novembre 1947 nell’Abbazia di Westminster, dopo un periodo di corteggiamento durante il quale il principe ha svolto i suoi doveri militari durante la seconda guerra mondiale. Per assicurarsi la mano dell’allora principessa Elisabetta, Filippo adottò la versione anglicizzata del suo cognome, Mountbatten; si è poi naturalizzato cittadino britannico e ha rinunciato ai suoi titoli reali. Sono stati sposati per 74 anni, fino al giorno della morte del principe Filippo , il 9 aprile 2021 all’età di 99 anni.

Chi sono i figli della regina Elisabetta II?

Il 14 novembre 1948 la coppia accolse il loro primo figlio, il principe Carlo di Galles . Carlos era il marito della principessa Diana del Galles, con la quale ebbe il principe William duca di Cambridge, a sua volta padre dei principi George, Charlotte e Louis. Il principe Harry, duca di Sussex è il secondo figlio della coppia, padre di uno dei pronipoti della regina, Archie Mountbatten-Windsor, figlio della duchessa di Sussex .

Il 15 agosto 1950, la regina Elisabetta diede alla luce la sua prima figlia, la principessa Anna , madre di Peter e Zara Phillips. Andrea, duca di York è il secondo figlio della regina , padre delle principesse Beatrice ed Eugenia di York. Edward, conte di Wessex, è il figlio più giovane della regina, padre di Lady Louise e James Mountbatten-Windsor.

In quali paesi governa la regina Elisabetta II?

Elisabetta II è il monarca del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e del Commonwealth delle Nazioni . Questa organizzazione composta da 54 paesi indipendenti e semi-indipendenti, dove le principali figure politiche di: Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Camerun, Canada, Cipro, Dominica, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, India, Giamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malesia, Maldive, Malta, Mauritius, Mozambico, Namibia, Nauru, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Regno Unito, Ruanda, Isole Salomone, Samoa, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Sud Africa, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Vanuatu e Zambia.

Cosa fa la regina Elisabetta II?

Come regina, Elisabetta II è il capo di stato del Regno Unito e del Commonwealth delle Nazioni, ed è anche la figura di spicco della chiesa in Inghilterra. La regina è politicamente neutrale, non avendo il diritto di votare o candidarsi alle elezioni, tuttavia la regina svolge un ruolo formale e cerimoniale significativo nel governo del Regno Unito . I compiti della regina includono l’apertura di ogni nuova sessione del Parlamento , l’approvazione della legislazione e l’approvazione di ordini e proclami dal consiglio britannico.

Elisabetta II ha un rapporto diretto con il Primo Ministro d’Inghilterra e mantiene anche visite a enti di beneficenza e scuole della corona. La regina è la patrona reale o presidente di oltre 600 enti di beneficenza nel Regno Unito e nel Commonwealth delle Nazioni, dal sostegno ai giovani alla conservazione dell’ambiente e della fauna selvatica.

Quali sono i cani della regina Elisabetta II?

Oltre ai suoi doveri di regina, Elisabetta II ha diversi hobby che ha mantenuto fin dall’infanzia, come l’equitazione e il suo rapporto speciale con i cani . La regina è nota per i suoi cani corgi , una razza che ha iniziato ad allevare il giorno del suo 18° compleanno, quando ha accolto un corgi di nome Susan. A Elizabeth è attribuita la creazione di una nuova razza di cani, nata quando uno dei cani successori di Susan si accoppiò con Pipkin , un bassotto che apparteneva alla principessa Margaret, da cui nacque la razza Dorgi . Da allora sua maestà ha allevato corgis e dorgis.

La regina Elisabetta II ha mai visitato l’America Latina?

Nel 1968 , la regina Elisabetta II visitò per la prima volta l’America Latina , con una visita di 7 giorni in Brasile per incontrare il presidente Artur da Costa e Silva. Dopo il Brasile, la regina trascorse 8 giorni in Cile, visitando Santiago, Valparaíso e Pucón, in occasione dell’incontro con il presidente dell’epoca, Eduardo Frei Montalva. Nel 1975 la Regina Elisabetta era in Messico , Sua Maestà visitò Città del Messico, Cozumel, Guanajuato, Oaxaca, Mérida e Veracruz. All’epoca la regina aveva 49 anni, durante la sua visita di 9 giorni la regina visitò le piramidi e incontrò l’allora presidente, Luis Echeverría. La regina tornò in Messico nel 1983, in una visita di 10 giorni per incontrare il presidente Miguel de la Madrid, visitando anche Acapulco, Michoacán, Puerto Vallarta e La Paz.