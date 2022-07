È morto James Caan, lasciando un ritratto indelebile di Sonny Corleone ne Il Padrino e del Paul Sheldon che non poteva essere ucciso in Misery. La famiglia chiede che venga rispettata la sua privacy durante il lutto di questa sera. “Con grande tristezza, annunciamo che Jimmy è morto il 6 luglio. Apprezziamo il vostro affetto e le vostre condoglianze e vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile”. L’account Twitter ufficiale ha dichiarato.