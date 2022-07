Elodie contro Giorgia Meloni: “Il programma elettorale di Fratelli d’Italia mi fa paura”

L’artista Elodie è tornata a parlare contro Giorgia Meloni. L’artista, che è una delle più popolari del momento e che tende a esporsi politicamente, ha contestato il programma elettorale di Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni.Commentando su Twitter il programma del partito politico che secondo i sondaggi è attualmente il più popolare d’Italia, Elodie ha bollato senza mezzi termini la sintesi dei suoi punti sostanziali. “A me”, ha scritto, “fa onestamente paura”.

Non è la prima volta che il cantante e Giorgia Meloni si scambiano frecciatine a distanza. Il mese scorso, rispondendo a un’intervista in cui Giorgia Meloni ha affermato che le elezioni fissate per il 25 settembre non erano state messe in preventivo, il cantante Adriano Celentano aveva commentato le dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia a Marbella sui diritti LGBT: “Vedo una donna molto arrabbiata, mi dispiace per lei […] Non dovrebbero esserci queste distinzioni e mi dispiace che ci siano persone che le fanno”, aveva detto. Il riferimento era all’intervento di Giorgia Meloni sul palco andaluso, dove aveva impostato un discorso fatto di opposizioni e distinzioni nette: “Sì all’identità sessuale, no all’ideologia gender, sì alla cultura della vita, no alla cultura della morte” .

In quell’occasione Elodie aveva aggiunto: “Famiglie di serie A, serie B, serie Z… I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere bene in società, insieme”, aggiunge la cantante che racconta di essere lei stessa, in primis, parecchio arrabbiata per certe sconfitte sociali. “Io pure sono arrabbiata, ma vado in terapia e non la sfogo sugli altri”.