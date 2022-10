Emanuela Folliero, la relazione con Stefano D’Orazio poi un figlio con il marito Pino Oricci

Chi è Emanuela Folliero? La risposta a questa domanda è variopinta come la donna stessa. Nata a Milano, 57 anni, è una conduttrice televisiva, attrice, ex modella ed ex annunciatrice televisiva italiana. È stata il “volto” ufficiale di Rete 4 e l’ultima Miss Buonasera, annunciatrice del suo palinsesto televisivo per 28 anni, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018.

Quando Emanuela Folliero ha incontrato Joseph Salem nel 2007, aveva già avuto due precedenti relazioni. La prima è stata con Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, che era anche fidanzato con un tifoso dell’Inter. La loro relazione è terminata quando lei ha iniziato a frequentare Alessandro Salem, manager dei Pooh. Lei e Salem sono stati insieme fino al 2009, quando sono lasciati; dopo ha iniziato a frequentare Enrico Mellano e nel 2008 ha dato subito alla luce il figlio Andrea. Anche loro si sono separati nel 2009. Nel 2018 ha sposato Pino Oricci; la coppia si conosceva da nove anni prima di sposarsi e ha alle spalle una storia d’amore che si è conclusa con un amore per entrambi i genitori.